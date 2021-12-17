自美返港國泰機師疑染Omicron 封區檢測

Omicron襲港，油麻地祥興大廈實行封區檢測。(中通社)

中港兩地通關蓄勢待發，香港 新冠病毒疫情卻再現變數，一名可能帶有Omicron 變異株的國泰貨機機師返回油麻地碧街祥興大廈住所兩日後，被驗出初步確診，他於病發日曾到「生記粥麵」買外賣，並到流動檢測 站，若其基因分析確認帶Omicron，屬首宗進入社區個案，亦將是香港累計第10名病人。

呼吸系統科專科醫生梁子超指Omicron傳播速度快，形容今次「很危險」，建議通關先要觀察，因要尚待14日後才知道病毒有否擴散。

香港01報導，上述機組人員36歲，3月及4月打過兩針復必泰疫苗，12月11日到美國， 13日由美國經航班CX2071返抵香港，在機場驗出陰性，15日驗出陽性，同日出現病徵。

由於該名患者屬於豁免檢疫人員，他15日曾在社區購買食物，及前往流動採樣站抽抽取樣本進行檢測，其餘時間都留在家中。因應情況，其居所油麻地碧街44至48號祥興大廈被列為「受限區域」，居民須接受強制檢測。他於潛伏期曾到的12處須納強制檢測公告，包括病發日曾到東方街9號地下「生記粥麵」及麥花臣遊樂場流動採樣站。

明報報導，對於上述病人已入社區，梁子超指出，Omicron傳播速度快，形容今次個案「很危險」，「他（初步確診機師）有足足兩天留在社區」。梁又指他居於舊樓，不知喉管維修有無問題，並憂封區強制檢測未必可以找出所有確診，建議將祥興大廈所有居民送往檢疫中心。

香港累計有9名患者驗出Omicron變異病毒株，均屬輸入個案、沒進入社區，其中4人在檢疫酒店或檢疫中心確診，4人抵港後在機場驗出陽性，餘下一人由奈及利亞抵港後等候轉機，滯留機場禁區4日。

另外，香港昨增10宗新冠病毒輸入個案，其中一人為船員，本月1日由日本經貨船「Glory Sky」抵港，該艘貨船現時累計增至8名船員確診，其餘船員須繼續留在船上檢疫。