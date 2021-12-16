涉煽惑投白票 廉署拘前中大學生會長蘇浚鋒等4人

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

立法會選舉19日舉行，廉政公署15日再拘捕4人，涉在網路轉載煽惑他人在選舉投白票及不投票 的帖文，涉違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，至今累計10人因轉載呼籲投白票或不投票帖文被捕。

明報報導，消息稱，昨日被捕的包括前中大學生會會長蘇浚鋒，他曾在臉書 轉載立法會前議員許智峯呼籲投白票的帖文。

據報導，廉署昨日拘捕4人，他們涉嫌觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」，最高可被判囚3年及罰款20萬港元（約2.5萬美元）。被捕3男1女年齡介乎22至58歲，涉在立法會選舉期間於網路轉載煽惑他人在選舉投白票及不投票的帖文，已獲准保釋候查。廉署稱仍在調查，不排除再有進一步執法行動。

報導稱，蘇浚鋒今年10月30日在臉書轉載許智峯呼籲在立法會選舉投白票的帖文。許智峯在有關帖文提出「如水計畫」，呼籲港人總動員投白票，以反制「不義的選舉制度」。廉署上月公布，已獲裁判官簽發手令，通緝 已離港的許智峯及沙田前區議員丘文俊，指涉煽惑他人立法會選舉投白票及不投票。