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港校播南京大屠殺紀錄片嚇哭學童 中媒：成長必經之路

香港新聞組／香港16日電
香港一間小學向學童播放南京大屠殺真實戰爭片段，嚇哭學童。中國官媒稱，直面歷史，是成長必經之路。圖為示意圖。(中通社資料照片)
香港一間小學向學童播放南京大屠殺真實戰爭片段，嚇哭學童。中國官媒稱，直面歷史，是成長必經之路。圖為示意圖。(中通社資料照片)

香港一間小學在南京大屠殺周年紀念日前夕，向學童播放真實戰爭片段，嚇哭學童。中國官媒14日表示，「香港的國情教育缺之久矣」，直面歷史，是成長必經之路。另有專欄作家強調，小孩被驚嚇才會對這段歷史刻骨銘心。

香港01報導，屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學9日向小學一年級學生播放「南京大屠殺」戰爭真實片段，包括日軍處決百姓、嬰幼兒屍橫遍野的場面，不少學生觀看完短片後恐慌嚎哭，引起家長不滿。

香港特首林鄭月娥14日表示，「認識歷史非常重要，如果不認識歷史，難以理解『一國兩制』的重要性及獨特性」。她又指，如何教歷史有不同方法，自主權交給學校和老師。

中共官媒人民日報旗下新媒體「俠客島」也在同日發表評論文章稱，「香港的國情教育缺之久矣，教育『去中國化』進行了數十年，大量扭曲中國歷史、醜化中國內地」。

文章認為，現在讓學生了解南京大屠殺的恐怖、日軍的殘暴和中國人民承受的苦難，不失為亡羊補牢，「對教育撥亂反正，加大國情教育、歷史教育力度，必不可少，無可置疑。」

文章還說，五分鐘的紀錄片並沒有明顯不當的「限制級」畫面，學生被嚇哭應屬個案。又稱一些遊戲電影可以不看，重要歷史卻不可不知。讓學生直面沉重的歷史，猶如讓溫室裡的花朵經受風雨，也是成長的必經之路。

文章最後說，戰爭影片嚇哭學生，或許跟香港此前太過缺乏相關歷史教學經驗有關。教育方式都可以討論改進，但「讓香港學生了解真實歷史這個大方向，肯定沒錯。」

此外，「梁粉」專欄作家屈穎妍撰文，指應讓孩子接觸恐怖的歷史事實，又指看完片段被驚嚇才會對這段歷史刻骨銘心，直言：「血腥如《魷魚遊戲》的四級片，家長都不覺一回事跟孩子齊齊看齊齊追，南京大屠殺幾個活埋畫面嚇得到你孩子？如果看完驚，更好，我就是要你驚，驚嚇，才會記牢，才會對這段歷史刻骨銘心。」

香港 教育 林鄭月娥

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