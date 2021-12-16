油價高拖累 香港蟬聯外派雇員生活費最貴城市

香港繼去年再次成為全球外派雇員生活費用最高城市。（中通社）

香港 物價高昂，有人力資源管理顧問機構調查指，香港繼去年再次成為全球外派雇員生活費用最高城市。機構解釋，香港居首位主要原因是通膨，調查發現今年香港物價整體錄得2.7%的增幅，汽油價 格亦比全球其他城市高，與去年比較有15%增幅。

香港01報導，機構又指，由於台幣兌美元強勢，加上台灣在新冠肺炎疫情 初期便有效控制其蔓延，避免嚴重經濟衰退，故台北躋身全球首20名，至於日本則因日元疲弱，所有城市排名均下降，東京由去年第二位跌至第三位，被日內瓦超越。

ECA International 15日發表最新外派雇員生活費用研究，調查於今年9月進行，涵蓋121個國家的208個城市。結果顯示香港蟬聯全球外派雇員生活費用最高城市，ECA International亞洲區域總監關禮廉解釋，今年香港經濟從疫情及社會運動影響中逐步復甦，調查發現香港物價整體錄2.7%增幅，當中汽油價格升幅明顯，不過租金及日用品則未見大升幅。

內地方面，調查覆蓋的城市排名均有所上升，有四個城市躋身頭15名，上海和廣州更打進全球前10位。關禮廉指，原因主要是人民幣匯率強勢，疫情緩和亦帶動市場對內地商品需求上升，而台灣城市排名亦有上升，關認為台幣強勢的主因需歸功其出口貿易，尤其是半導體出口，令台北躋身首20名。

全球方面，大部分的歐盟城市排名均有所下降。巴黎跌出全球前30位，而其他城市例如馬德里、布魯塞爾和羅馬的排名亦有所下跌。美國紐約則由去年第三，下跌一位至第四。