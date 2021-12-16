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香港高等法院頒令壹傳媒即時清盤 公司未派法律代表

香港新聞組／香港16日電
香港高等法院頒令壹傳媒清盤。圖為壹傳媒所屬的原蘋果日報大樓。 （中新社資料照片）
香港高等法院頒令壹傳媒清盤。圖為壹傳媒所屬的原蘋果日報大樓。 （中新社資料照片）

香港高等法院昨就港府提出對壹傳媒清盤呈請進行聆訊，高等法院15日開庭，壹傳媒沒有派出法律代表。聆案官黃健棠在無人反對下，下令壹傳媒即時清盤。

綜合媒體報導，黎智英創辦的壹傳媒有限公司，因黎智英和一眾高層涉嫌干犯香港國安法被起訴，公司資產被凍結，董事和管理層紛紛「跳船」，蘋果日報逾千名員工的血汗錢仍未有著落。港府財政司司長陳茂波今年9月基於「公眾利益」考慮，根據《公司條例》向香港高等法院原訟庭提交壹傳媒清盤的呈請。

高等法院法官陳靜芬10月已明確指出，壹傳媒現時已資不抵債，管理處於真空，更曾有可疑交易及涉嫌誤導公眾投資者，包括董事局無披露4月提早歸還1.5億港元（約1922萬美元）債項予黎智英一事，尤令人震驚。案件昨在高等法院再聆訊時，壹傳媒無公司代表出庭，聆案官黃健棠在無人反對下，正式頒令壹傳媒有限公司即時清盤。

香港法院在10月委任香港安永會計師事務所人員為臨時清盤人，但安永兩人11月辭任。譚競正會計師事務所的譚競正及文景城，其後獲委任為壹傳媒有限公司臨時清盤人。

律政司代表在庭外表示，昨日完成壹傳媒在香港的清盤程序，至於有關台灣蘋果日報的業務去向，要視乎壹傳媒的公司架構，並由法庭委任的兩名臨時清盤人全權處理。

包括黎智英在內的壹傳媒集團多個高層已先後被捕，不准保釋還押待訊。港府保安局凍結蘋果日報等三間公司資產後，蘋果日報宣布停刊後於今年6月24日結束出版。

香港 蘋果 黎智英

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