香港銅鑼灣世貿中心竄火 警鈴沒響千人逃命 13傷1命危

香港世貿中心15日驚傳發生3級火災。（取材自推特）

香港 銅鑼灣38樓層樓高的世界貿易中心15日發生三級火警，濃煙滿布，超過1300人緊急疏散，一度有400多人被困在樓層平台，消防約4小時後將火撲熄，全部人已獲救，無人被困，13人送往醫院，其中一名60歲女子情況危殆，初步懷疑一、二樓電表房電線走火。

綜合港媒報導，15日中午12時30分許，香港銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心發生火警，現場出現大量濃煙，5樓曾有逾100人被困平台，350人被困天台，消防員趕赴現場救援。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

該座大廈正進行裝修工程，大量濃煙從外牆棚架中湧出，消防員派員救火，火警後約半小時升為3級。下午4時左右，火勢逐漸消散，大樓內的人員全部獲救。

位於香港銅鑼灣的世界貿易中心，15日午間12時許發生火災，消防人員將此定為三級火警。（中央社）

初步懷疑一、二樓電表房位置有電線起火，濃煙攻入大廈內。當時一至五樓因有翻新工程，包括警報系統等部分消防裝置被關閉，外牆搭建棚架。有被困高層的市民稱事發時警鐘無響、花灑系統無運作，連防煙門亦打不開，大批人士試圖經後樓梯逃生，但已滿布濃煙，最終到五樓平台等候消防救援。

圖為救護人員現場協助感到不適的市民。（中新社）

火警中有85人疏散東角道，80人疏散至謝菲道，另5樓有350人在天台待救，消防人員動用兩條喉和兩隊煙帽隊灌救，並升起雲梯救人。共12女1男（介乎25至60歲）分別吸入濃煙不適及扭傷送院，其中一名60歲女子半昏迷送院搶救，現時情況危殆。

中心6樓至14樓是不同的餐館及商舖，14樓至38樓為寫字樓，失火時有大批市民在12樓酒樓自行疏散到地面。

原本在12樓用饍、由消防經雲梯救到地面的賴小姐表示，被困市民相對冷靜，老人家較驚慌。當時餐廳職員未了解情況，食客開始聞到濃煙臭味。走到中途後樓梯滿布濃煙，已無可能經後樓梯逃生，市民唯有走到5樓平台待救。她形容5樓平台不是平坦的地方，有機房類似工地，市民圍圈並爬上工字鐵等消防雲梯拯救。她指十多人經雲梯拯救到地面，另外約60人由消防員在後樓梯到5樓平台救人。