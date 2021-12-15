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港警檢獲高壓氣槍逮10人 調查是否與選舉有關

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港警方昨天公布查獲200支由外國郵購的改裝氣槍，包括11支可一槍致命的預壓式高壓氣槍，及6700發不同口徑鉛彈，另有發射土製煙霧彈的發射器、軍用級防毒面具及防彈板等，並拘捕10人，正調查犯案動機是否包括19日的立法會選舉。

綜合媒體報導，被捕10人包括9男1女，年齡在21至46歲，他們涉嫌無牌管有槍械、管有攻擊性武器、無牌管有無線電通訊器等。

據公布，檢獲的其中一支預壓式高壓氣槍，發射的每發子彈能量高達2000焦耳，足以粉碎磚頭，可造成致命傷害。警方還查獲煙霧彈發射器、軍用防毒面具、濾罐及防彈板等。

警方表示，消息指其中兩人曾因反修例示威被捕，另有5人聲稱曾參與2019年理大衝突事件。正調查嫌犯收藏相關武器的意圖，包括是否計畫在立法會選舉當天犯案。

文匯報報導，警方行動中在兩個工廈武器庫內，檢獲200支由外國郵購的改裝氣槍，包括11支可一槍致命的預壓式高壓氣槍，以及6700發不同口徑鉛彈，另有發射土製煙霧彈的發射器、軍用級防毒面具及防彈板等。警方不排除有人圖謀使用大殺傷力武器裝備在重要日子搞破壞，包括是否計畫在本月19日立法會換屆選舉投票日犯案。

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