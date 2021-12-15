香港復必泰第3針下月全面開打 料下周通關

香港下月初擴大復必泰疫苗第三劑接種計畫。圖為公務員事務局局長聶德權（後排中）早前視察診所提供新冠疫苗接種。（中通社）

全球新冠疫情近期出現反彈，新變異病毒株Omicron 更愈傳愈廣，香港 截至昨日亦發現共計8宗Omicron個案，全部為輸入個案，並無跡象顯示任何Omicron個案流入社區。為加強防疫控疫，港府已開展第三劑疫苗 接種計畫。

文匯報報導，特區行政長官林鄭月娥昨日表示，目標是下月初擴大復必泰（輝瑞、BNT）疫苗第三劑接種計畫，屆時將不限於高風險群組，會容許所有達至合資格年齡及已接種兩劑復必泰疫苗一段時間的人士均可接種第三針。她已指示港府食物及衞生局作好準備，詳細安排則有待兩個聯合科學委員會的專家盡快開會決定。

昨日上午林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒時表示，自10月中起，全球疫情出現反彈，疫情已進入新一波，單日全球新增個案逾70萬宗，當中以歐洲的情況最嚴峻，單日新增逾40萬宗個案，是疫情以來最高水平，且愈來愈多均源自Omicron變異病毒株，專家均擔心Omicron病毒傳播力較高，傳播率也較快，故港府也不能掉以輕心，必須嚴陣以待。

新冠變種病毒Omicron令全球提高警覺，該病毒能產生大量突變以降低疫苗效力。港大微生物學系團隊研究發現，香港現有兩種新冠疫苗不足夠抵抗Omicron變種病毒，大部分已接種兩針復必泰疫苗或科興疫苗人士所產生的血清，對Omicron變種病毒的抵抗能力大幅下降。團隊建議，在有能夠針對Omicron變種的新一代疫苗出現前，市民應盡快接種第三針新冠疫苗，以加強防護。

另據香港01報導，香港與內地實現「小通關」在望，特首林鄭月娥昨天透露，政務司司長李家超已率團與廣東省官員召開對接會議，商討陸、港通關安排。除了公務及商務需要，亦會讓其他有需要的市民申請配額。

此外，香港立法會選舉19日舉行，消息人士表示，當局可能在選舉前公布通關「喜訊」，為社會注入正能量「沖喜」，預料有機會在冬至（21日）前後通關，初期設限量配額。