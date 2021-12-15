疫下受挫 逾25%港企倒閉、部分運營 22%公司擬裁員

只有27%受訪者指業主願意減租，遠不及表明不願意減租的業主（43%）。圖為一間店舖支撐不住，結業收場。（歐新社）

香港 受新冠肺炎疫情 困擾近兩年，不少企業陷入財困、倒閉的危機，甚至早已支撐不住，結業收場。由香港城市大學、香港大學和新加坡國立大學合作進行的一項調查發現，疫情為香港中小企帶來重大影響，逾25%受訪中小企只能部分運營、暫時停運或永久關閉，44%遇到融資 困難，22%需要裁員，但只有27%受訪者的業主願意減租共度時艱。調查並指，66%受訪者申請了防疫抗疫基金補貼，但只有38%認為對中小企有真正幫助。

文匯報報導，香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，盡快和內地恢復正常通關，是讓中小企擺脫困境的唯一良方。

城大昨日舉行「新型冠狀病毒疫情下中小企的挑戰及未來展望」研討會，會上同時發表研究的初步調查結果。是次調查由來自3間大學的學者組成的團隊與晉峰青年商會合辦，並獲得18個商會支持，於今年7至9月通過問卷形式，成功訪問486名香港中小企東主或管理層。

項目負責人、城大法律學院副院長溫慧儀指出，研究發現逾25%受訪者指企業受疫情重創，當中大多數屬營業5年或以上的企業。

受訪中小企一致指最主要的成本支出為租金與薪酬，其中約60%受訪者透露指兩個項目相加佔總開支介乎16%至45%。然而，只有27%受訪者指業主願意減租，遠不及表明不願意減租的業主（43%）。

另外，22%受訪者指疫情期間曾經裁員，37%指難以與員工重新協商工資。

調查並指，大部分受訪中小企均指難以獲得足夠融資，當中44%指銀行融資被拒絕或批額不足75%，且基本都需要財產抵押和個人擔保。66%受訪者申請了防疫抗疫基金補貼，另有36%受訪者有申請貸款擔保計畫。

然而，只有38%受訪者認為政府的補助令小企業受益，反而有多達69%認為大企業得益。