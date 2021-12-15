港人投票 禁穿政治色彩服飾 投票站職員不得戴黃色口罩

香港立法會選舉將於19日舉行，是新選制下的首次換屆選舉。有香港學者指，此次選舉或是30年來選民熱情最低的一次。（Getty Images）

香港 立法會選舉19日舉行，香港選舉管理委員會主席馮驊說，今次點票作了新安排，包括簡化填表、優化電腦系統及不等文件備齊可先行點票等。他還強調，選民不應該穿著有政治色彩的服飾進入票站。

今年9月香港選舉委員會選舉，1500個選委席位、4300多張選票，當局用了超過13小時點票，引起社會譁然。今次香港立法會選舉的點票會否再度混亂，引起關注。

香港選舉管理委員會主席馮驊14日巡視位於北角社區會堂的模擬投票站，並呼籲已登記選民踴躍投票。（中新社）

馮驊昨巡視模擬投票 站後說，因應上次選委會選舉點票時間較長，今次做了新安排，包括以往需要填寫及數齊文件才開始點票，今次會先行點票，亦會簡化填表安排，並優化電腦系統。以往立法會換屆選舉的點票工作都要十多小時，相信在實行有關措施及加派工作人員下，希望盡早完成點票。

今次香港立法會選舉，投票時間改為由早上8時半開始，至晚上10時半結束。今次將會開放630個一般票站和最多24個專用票站，讓447萬名登記選民投票。

港府各部門官員連日都在動員市民投票。馮驊說，選管會一向呼籲選民投票，但從來不會分析投票率，選管會不是學術機構，不會評論投票率。

對於有民調詢問市民會否投票，是否構成煽惑他人不投票，馮驊稱要視乎上文下理，相關工作是執法機關負責。

香港立法會選舉首度在三個口岸投投票站，供居住內地港人投票。馮驊表示，三個口岸票站，由於涉及禁區位置，選舉事務處正安排現場直播點票情況，廉署亦會派人監察點票。浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，直播做法仍有缺陷，最理想是讓傳媒在場監票。

馮驊還強調，選民不應該穿著有政治訊息的服飾進入票站。至於穿著寫有「香港加油」的衣服，馮驊指部分字句在社會有第二層意義，容易引發不必要爭拗，票站人員會借出衣服遮擋有關字眼。馮驊說不會限制選民口罩 的顏色，除非有擾亂秩序情况，而票站職員則被要求盡量勿戴黃色口罩。