我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

「元宇宙」熱潮 香港富商李嘉誠也入局

記者黃雅慧／即時報導
李嘉誠旗下「維港投資」也布局元宇宙。圖為香港首富李嘉誠。香港中通社
李嘉誠旗下「維港投資」也布局元宇宙。圖為香港首富李嘉誠。香港中通社

全球投資者熱切追逐「元宇宙」，香港首富李嘉誠旗下的「維港投資」也入場布局，其首個目標鎖定《頭號玩家》主演泰伊·謝里丹（Tye Sheridan）聯合創立的AI技術供應商「Wonder Dynamics」。

據中媒《中國基金報》12月14日報導，Wonder Dynamics總部位於美國加州，旨在開發能夠大幅降低特效成本和縮短特效製作時間的AI技術，而這一技術除了應用於電影、電視，也有望拓展至元宇宙領域。

Wonder Dynamics的A輪融資共募集到900萬美元，不僅獲得維港投資領投，也吸引旗下擁有著名遊戲《堡壘之夜》的Epic Games和南韓三星旗下創投基金Samsung Next。

此外，據香港《星島日報》報導，Wonder Dynamics表示本次籌得資金將用於於擴大「機器學習」工程師、動畫師及視覺特效設計師等團隊，以加快AI驅動平台「Wonder AI Suite」的開發。

李嘉誠旗下的維港投資，是香港一家相對低調隱秘的創投機構，由李嘉誠紅顏知己周凱旋掌舵。維港投資於2005年成立，專注於高科技投資，短短16年，就已經投出不少明星項目，包括臉書（Facebook）、被蘋果（Apple）收購的Siri、流媒體音樂軟體Spotify、疫情期間業務驟升的視訊會議工具Zoom等。

投資 AI 香港

上一則

北京明年起全市禁放煙花爆竹 但一個地方除外

延伸閱讀

15歲兒一句話被指港獨 袁詠儀急澄清：一家愛國愛港

15歲兒一句話被指港獨 袁詠儀急澄清：一家愛國愛港
香港六四集會案 黎智英判囚13個月 另7人分判4至14個月

香港六四集會案 黎智英判囚13個月 另7人分判4至14個月
中國「植髮第一股」 雍禾醫療香港掛牌

中國「植髮第一股」 雍禾醫療香港掛牌
詐48萬疫情紓困金 新州男被判刑、罰款

詐48萬疫情紓困金 新州男被判刑、罰款

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
玉兔二號月球車發現神秘的「立方體」，仿佛憑空出現的「神秘小屋」。北京航太城新媒體中心「我們的太空」微信公眾號

玉兔2號月球車發現「神秘小屋」 網驚：難道是廣寒宮

2021-12-07 09:59
著名影星、導演陳沖(右)11日上午在微博發文透露母親(左)逝世的消息。（取材自微博）

著名藥理學家張安中病逝 影星女兒陳沖發文追悼

2021-12-12 09:15

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠