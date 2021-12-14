「元宇宙」熱潮 香港富商李嘉誠也入局

李嘉誠旗下「維港投資」也布局元宇宙。圖為香港首富李嘉誠。香港中通社

全球投資 者熱切追逐「元宇宙」，香港 首富李嘉誠旗下的「維港投資」也入場布局，其首個目標鎖定《頭號玩家》主演泰伊·謝里丹（Tye Sheridan）聯合創立的AI 技術供應商「Wonder Dynamics」。

據中媒《中國基金報》12月14日報導，Wonder Dynamics總部位於美國加州，旨在開發能夠大幅降低特效成本和縮短特效製作時間的AI技術，而這一技術除了應用於電影、電視，也有望拓展至元宇宙領域。

Wonder Dynamics的A輪融資共募集到900萬美元，不僅獲得維港投資領投，也吸引旗下擁有著名遊戲《堡壘之夜》的Epic Games和南韓三星旗下創投基金Samsung Next。

此外，據香港《星島日報》報導，Wonder Dynamics表示本次籌得資金將用於於擴大「機器學習」工程師、動畫師及視覺特效設計師等團隊，以加快AI驅動平台「Wonder AI Suite」的開發。

李嘉誠旗下的維港投資，是香港一家相對低調隱秘的創投機構，由李嘉誠紅顏知己周凱旋掌舵。維港投資於2005年成立，專注於高科技投資，短短16年，就已經投出不少明星項目，包括臉書（Facebook）、被蘋果（Apple）收購的Siri、流媒體音樂軟體Spotify、疫情期間業務驟升的視訊會議工具Zoom等。