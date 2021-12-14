香港「起底」刑事化後首案 31歲男子被拘捕

香港示意圖。圖／shutterstock

《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》於本年10月8日生效，「起底」罪行刑事化，修例生效兩個多月後，出現首宗執法個案。私隱專員公署就一宗金錢糾紛案件，拘捕一名涉嫌在網上平台披露他人資料的31歲男子。

大公報報導，私隱專員公署刑事調查組高級個人資料主任盧廸凡表示，早前以涉嫌「起底」拘捕一名31歲男子，違反《個人資料（私隱）條例》第64（3A）條「在未獲同意下披露個人資料」的罪行，是公署獲刑事檢控權後首個拘捕行動。

他說，被捕男子與事主有金錢糾紛，在網上平台公開事主的電話及地址等個人資料；公署收到事主報案後，隨即在西九龍採取拘捕行動。

盧廸凡續指，為免影響調查及檢控工作，暫不便透露疑犯發布的資料內容，以及有否要求網上平台移除有關資料等，並提醒公眾轉發有關「起底」內容，亦可能違例。

據報導，香港警察 隊員佐級協會主席林志偉表示：「協會有關注私隱專員公署對這宗『起底』拘捕行動，很高興公署亮出第一劍，期待公署能繼續認真、徹底和調查警員和警員家屬被起底的案件，將觸犯『起底』罪行的人繩之於法。」

政制及內地事務局局長曾國衞早前表示，「起底」暴力行為在過去幾年越來越猖獗，一些無恥之徒試圖透過公開他人的個人資料，令別人產生恐懼和不安，令人不敢伸張正義。

資料顯示，自2019年6月至2021年6月，私隱公署共處理超過5800宗侵犯個人資料私隱的「起底」個案，341次主動聯絡18個相關網站、社交平台或討論區營運商，要求移除6380條涉及「起底」的連接。