香港立法會選舉港島直選 建制派全告急

香港立法會選舉香港島西地區直選候選人葉劉淑儀開篷車宣傳政綱。（中新社）

本屆立法會選舉港島直選分為東、西兩區，其中港島東四人爭兩席，民建聯梁熙、工聯會吳秋北、新民黨廖添誠三名建制派均「告急」，唯一非建制派候選人、中科監察主席潘焯鴻則要爭取最高票。港島西三人競逐兩席，爭取連任的新民黨主席葉劉淑儀稱選情嚴峻，民建聯副主席陳學鋒也稱「高危」，唯一非建制派離島區議員方龍飛則對選情有信心。

民建聯主席李慧琼（前排右二）12日在灣仔街頭為民建聯推出的候選人梁熙（前排左二）助選拉票。（中新社）

泛民與建制派過去在立法會直選得票呈六四 比。明報報導，港島東唯一非建制候選人潘焯鴻受訪時稱有信心，因在街站知道選民反應，甚至從眼神接觸已「量度到（支持）增長情況」，認為選情「幾理想」；吳秋北被外界指屬「力保」者，他反駁稱對選情「好擔心」，外間謠傳他夠票是選舉策略、挖他的票，如獲力保便毋須每日落力拉票；梁熙、廖添誠兩人同稱知名度較低，前者直言選情「落後」，憂未能當選。

港島西爭取連任的葉劉淑儀稱自己選情嚴峻，報導指出，她分析，自己高票的是山頂、南區海灣、太古城等區，但太古城被畫到港島東，西環的公屋則是陳學鋒票倉，加上她在離島無樁腳，比民建聯輸蝕。葉劉說「以我資歷，如果低票當選影響公信力，勉強當選等於失敗」；陳學鋒則稱自己在南區和離島知名度較低，「所有選區範圍走了幾轉，離島走了3轉以上」，要靠樁腳、義工幫忙；方龍飛則對選情有信心，但說「一是贏了（最高票），一是輸了，看選民是否信任我」，認為自己的支持者是「淺黃」至中間選民。