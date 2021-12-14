港立法會選舉 中大民調：近1/3選民不投票 逾半不關注

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

立法會選舉19日舉行。中大亞太研究所民調 顯示，有32.8%受訪選民表明不會投票 ，較回答一定會投票的選民（30.8%）多，回答「可能會」的則有17.4%。

立場新聞報導，中大香港 亞太研究所於11月29日至12月8日進行電話民調，訪問712名18歲或以上的市民，當中有92%稱是登記選民。被問到會否在今屆選舉中投票，這些登記選民的受訪者中，有30.8%表示「一定會」，17.4%稱「可能會」，32.8%答不會投票。另有19.0%表示不知道或未決定會否投票。

此調查亦詢問受訪者對立法會選舉的關注程度，結果表示不關注的有52.8%，僅41.3%受訪者表示關注。

明報報導，香港民意研究所早前就立法會選舉的民調包括設「投白票」或「不投票」選項，廉政專員白韞六曾表明正研究民研有否違法。此次中大香港亞太研究所同樣設有不會投票的選項，被問民調會否構成違法、即煽動人不投票，廉政公署沒正面回應，稱廉署負責執行《選舉（舞弊及非法行為）條例》》，會依法按既定程序跟進一切涉嫌違反該條例的行為，以確保選舉公平公正。

另據自由亞洲電台報導，據「青研香港」透過社交平台和通訊軟件的民調顯示，有近兩成不清楚投票站位置和候選人名單。