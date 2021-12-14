香港特首收刀片恐嚇信：釋放黑暴分子

香港示意圖。圖／shutterstock

繼早前法官及多位立法會換屆選舉候選人收到恐嚇信後，香港 特首林鄭月娥 昨亦接獲刀片恐嚇信，據悉該信件由本地寄出，內容涉及政治訴求，要求釋放在囚「黑暴」分子。行政長官辦公室發言人昨晚對此予以嚴正譴責，指已就事件報警處理。

文匯報報導，警方昨早11時35分接獲金鐘添美道港府總部保安員報案，指職員在對接獲的郵件進行例行檢查時，發現一封可疑信件。警員到場經了解後，發現信件內容帶有威嚇性，隨信更附有一塊刀片，遂將刀片連同信件檢走作進一步調查。案件現列作刑事恐嚇交由中區警區重案組第三隊跟進，暫時無人被捕。據了解，該刀片為一塊安全剃鬚刀片，約4厘米乘2.5厘米大小，

警方初步調查，相信信件與周日舉行的立法會選舉以及早前涉嫌從台灣寄「肉片信」的「何歡喜」沒有關係。

行政長官辦公室發言人強調，香港是法治社會，絕不容忍暴力及恐嚇等違法行為。不論是行政長官或其他公職人員，若任何人以違法手段企圖影響他們履行職責，港府必定會嚴肅跟進，將不法之徒繩之以法，保障公職人員安全和社會安寧

此外，澳門 當局今天宣布設立國安事務顧問和國安技術顧問，14日生效。