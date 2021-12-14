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香港六四集會案 黎智英判囚13個月 另7人分判4至14個月

香港新聞組／香港14日電
香港壹傳媒創辦人黎智英（中）現身去年六四維園集會，13日被判監13個月。（路透資料照片）
香港壹傳媒創辦人黎智英（中）現身去年六四維園集會，13日被判監13個月。（路透資料照片）

香港去年六四集會，26名民主派人士被控非法集結，最後一批被告，前支聯會主席李卓人、壹傳媒創辦人黎智英等8人昨遭判刑，刑期由4個月至14個月不等，被認為是同類型案件中判刑最重的一次。另外，梁錦威現為葵青區區議會主席，根據《區議會條例》，區議員在當選後被判處為期超過3個月的監禁，即會喪失擔任議員的資格。

去年六四集會，民主派人士與市民手持燭光步入維園足球場，多名出席者先後被判囚，包括...
去年六四集會，民主派人士與市民手持燭光步入維園足球場，多名出席者先後被判囚，包括何俊仁（左起）、李卓人、鄒幸彤（Getty Images）

去年六四前夕，香港警方以疫情為由禁止集會，仍有不少香港人到維園參加六四集會，其中八名民主派人士事後被控，李卓人等五人一早認罪，但黎智英、前支聯會副主席鄒幸彤及記者何桂藍分別否認煽惑及參與未經批准集結罪且要求自辯。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

8人案件昨宣判，其中李卓人判監14個月最重，黎智英被判入獄13個月，鄒幸彤被判監12個月，前支聯會祕書蔡耀昌判監12個月，何桂藍判監6個月。法官胡雅文判刑時指出，5名被告延至審訊前才認罪，只可獲扣減五分之一刑期；李卓人、蔡耀昌、黎智英和前支聯會常委梁耀忠4人於保釋期間干犯本案，因此加刑3個月。黎智英及李卓人還被控其他非法集結案件，刑期會同期執行，兩人總刑期均為20個月。

明報報導，黎智英昨在判刑前以親筆英文陳情信表示，「如果悼念因不公義而逝世的人士，是一個罪名，那就將罪名施加在我身上，並讓我承受其所帶來的懲罰」；鄒幸彤陳情信則重申有良知的人不怕監禁，燭光會延續下去。

報導稱，分別曾就十一遊行案及八一八流水式集會案被判緩刑的蔡耀昌及梁耀忠，在本案中一直獲准保釋候判。判刑前，蔡耀昌昨日在庭外表示欣然面對判刑，「既來之，則安之」，他們過去所做的事情在陽光下公開進行，歷史自有評價。蔡稱，他參與支聯會工作多年，一生無憾，相信許多港人會記住支聯會過去為香港、中國及公義奮鬥。梁耀忠則稱已作最壞的心理準備。

到庭旁聽的民主黨前主席劉慧卿說，這次是同類型案件中判刑最重的一次，香港變了。對判刑感到傷心但並不意外，相信入獄的民主派人士會感受到港人的支持。

去年六四集會，一眾支聯會常委與市民手持燭光步入維園足球場，多名出席者先後被判囚，...
去年六四集會，一眾支聯會常委與市民手持燭光步入維園足球場，多名出席者先後被判囚，包括何俊仁（後排右四）、李卓人（右三）、鄒幸彤（右二）等。（路透資料照片）

黎智英 香港 六四

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