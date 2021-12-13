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1周3塊 香港逾百年維多利亞城界石再現

香港新聞組／香港13日電
由一班山藝教練組成的「香港行跡」，以對比地圖方式找到第八塊維多利亞城界石，令隱沒在樹林的百年界石重見天日。（取材自香港行跡）
由一班山藝教練組成的「香港行跡」，以對比地圖方式找到第八塊維多利亞城界石，令隱沒在樹林的百年界石重見天日。（取材自香港行跡）

香港以往曾在港島發現七塊維多利亞城界石，由1903年豎立至今，見證香港開埠初期的歷史。研究歷史的民間組織繼日前於港島發現一塊維城界石後，昨天分別在摩星嶺及玫瑰崗發現另兩塊同類型界石，令用作標示維城範圍的逾百年歷史界石增至10塊。

位於玫瑰崗的界石。（取材自香港歷史研究社）
位於玫瑰崗的界石。（取材自香港歷史研究社）

香港01報導，不過，日前於薄扶林新發現界石，附近的山坡卻出現紅色漆油記號，團體指今次發現的界石一帶暫未受破壞，希望前往觀賞的市民能夠共同保育歷史遺跡，不要隨意破壞。

位於摩星嶺的界石。（取材自香港歷史研究社）
位於摩星嶺的界石。（取材自香港歷史研究社）

香港歷史研究社分別於港島摩星嶺及玫瑰崗發現多兩塊維多利亞城的界石，與過往被發現的界石一樣，同樣有錐形頂部及刻有「1903 city boundary」的字樣。新發現的兩塊界石狀況仍然完整，並保留在原位。

香港歷史研究社理事長李澤恩指，因日前於薄扶林發現的界石位於維多利亞城的界線交界點，估計會有其他於交界點的界石未被發現，因此沿著舊城的界線尋找，最終發現今次的兩塊界石。

他稱，今次發現的兩塊界石位於樹木間，位置較為隱蔽。由於日前於薄扶林新發現的界石，近日發現有人於附近的山坡及樹上以紅色漆油做記號，似是想指引市民前往觀賞界石，李澤恩希望前往的市民不要破壞界石及一帶環境，共同保育歷史遺跡。他稱，會於整合資料後通知古蹟辦。

連同早前發現的界石，以及早已下落不明的馬己仙峽道的界石，共發現10塊維多利亞城界石。

就於薄扶林的界石，古蹟辦早前回覆稱，已實地視察及記錄位於龍虎山山坡上的石碑，該石碑刻有「CITY BOUNDARY 1903」字樣，建造式樣與其他已記錄的維多利亞城界石相近。古蹟辦現正就該石碑進行深入研究，若該石碑的歷史價值獲確定，會把它納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單。

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