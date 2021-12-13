我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

副主席、元老擅自站台 港民主黨遺憾 不排除罷免

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

立法會選舉19日舉行，民主黨副主席梁翊婷繼簽同意書撐參選港島東唯一非建制派候選人潘焯鴻後，昨天再現身潘焯鴻的造勢大會。民主黨主席羅健熙形容，梁翊婷「已令黨友嚴重質疑其誠信」，並對梁翊婷及11日為狄志遠站台的民主黨元老李華明等的行為感到遺憾。李華明則回應指，自己並無做錯亦不會退黨，「現在退黨不就代表我認輸」。

綜合立場新聞、信報、明報報導，民主黨元老、前立法會議員李華明前天以「社工」身分現身屯門新墟，為參選社福界的新思維狄志遠站台，並稱會坦然面對任何處分。狄志遠更形容李華明為「我的BioNTech（輝瑞、復必泰疫苗）」，指令自己在面對批評時「抗疫力」大增。

梁翊婷昨天現身潘焯鴻在銅鑼灣的造勢大會，並與潘焯鴻握手，又稱「行街經過」以朋友身分支持潘焯鴻，希望有承擔的他在進入議會後可善用公帑，表示不希望「西灣河多個地鐵站」。

民主黨主席羅健熙昨天指出，對有民主黨資深成員及黨內領導層不按中委會的決定，為不同的候選人站台感到遺憾，重申黨員的紀律事宜會按既定機制處理。就副主席梁翊婷簽署支持同意書一事，羅健熙指梁的行為及言論「已令黨友嚴重質疑其誠信」，而中委會早前已向梁查詢，惟未獲回覆。

民主黨本月底會開中委會。有中委稱，若黨內反應太大，不排除在會上提出罷免梁翊婷副主席職務。

李華明則批評民主黨否決狄志遠的支持申請的理由不合理，他表示，民主黨與自己早有分歧，但不明白「民主黨一路都不參與（立法會選舉），連我一個普通黨員，用社工身分去支持一個幾十年的朋友，都看不開......。不過，他指稱自己不會退黨，「我現在退黨是否就代表我認輸，好似我做錯事。」

報導稱，梁翊婷月初在未有得到黨的同意下，以個人身分簽署「以個人名義或職銜名義給予支持的同意書」，支持參選港島東的潘焯鴻。該同意書是授權該候選人在選舉廣告或附錄等，使用該人的姓名、標識或圖像，「以示對上述候選人的支持」。不過潘焯鴻事後稱，與梁翊婷「只是拍攝清談節目，暫不涉及選舉」。

民主黨 地鐵站 罷免

上一則

中國藥廠：實驗證明新藥抗Omicron有效

下一則

1周3塊 香港逾百年維多利亞城界石再現

延伸閱讀

民主黨參議員父想加富豪稅 避險基金經理兒公開反對

民主黨參議員父想加富豪稅 避險基金經理兒公開反對
罷免西雅圖市議員薩旺案 反對票暫領先

罷免西雅圖市議員薩旺案 反對票暫領先
德州心跳法有效 共和黨歡呼 民主黨誓言立法保障流產權

德州心跳法有效 共和黨歡呼 民主黨誓言立法保障流產權
司改助犯罪 罷免賈斯康究責 拚明年初重啟11月印上選票

司改助犯罪 罷免賈斯康究責 拚明年初重啟11月印上選票

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
玉兔二號月球車發現神秘的「立方體」，仿佛憑空出現的「神秘小屋」。北京航太城新媒體中心「我們的太空」微信公眾號

玉兔2號月球車發現「神秘小屋」 網驚：難道是廣寒宮

2021-12-07 09:59

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？