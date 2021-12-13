副主席、元老擅自站台 港民主黨遺憾 不排除罷免

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

立法會選舉19日舉行，民主黨 副主席梁翊婷繼簽同意書撐參選港島東唯一非建制派候選人潘焯鴻後，昨天再現身潘焯鴻的造勢大會。民主黨主席羅健熙形容，梁翊婷「已令黨友嚴重質疑其誠信」，並對梁翊婷及11日為狄志遠站台的民主黨元老李華明等的行為感到遺憾。李華明則回應指，自己並無做錯亦不會退黨，「現在退黨不就代表我認輸」。

綜合立場新聞、信報、明報報導，民主黨元老、前立法會議員李華明前天以「社工」身分現身屯門新墟，為參選社福界的新思維狄志遠站台，並稱會坦然面對任何處分。狄志遠更形容李華明為「我的BioNTech（輝瑞、復必泰疫苗）」，指令自己在面對批評時「抗疫力」大增。

梁翊婷昨天現身潘焯鴻在銅鑼灣的造勢大會，並與潘焯鴻握手，又稱「行街經過」以朋友身分支持潘焯鴻，希望有承擔的他在進入議會後可善用公帑，表示不希望「西灣河多個地鐵站 」。

民主黨主席羅健熙昨天指出，對有民主黨資深成員及黨內領導層不按中委會的決定，為不同的候選人站台感到遺憾，重申黨員的紀律事宜會按既定機制處理。就副主席梁翊婷簽署支持同意書一事，羅健熙指梁的行為及言論「已令黨友嚴重質疑其誠信」，而中委會早前已向梁查詢，惟未獲回覆。

民主黨本月底會開中委會。有中委稱，若黨內反應太大，不排除在會上提出罷免 梁翊婷副主席職務。

李華明則批評民主黨否決狄志遠的支持申請的理由不合理，他表示，民主黨與自己早有分歧，但不明白「民主黨一路都不參與（立法會選舉），連我一個普通黨員，用社工身分去支持一個幾十年的朋友，都看不開......。不過，他指稱自己不會退黨，「我現在退黨是否就代表我認輸，好似我做錯事。」

報導稱，梁翊婷月初在未有得到黨的同意下，以個人身分簽署「以個人名義或職銜名義給予支持的同意書」，支持參選港島東的潘焯鴻。該同意書是授權該候選人在選舉廣告或附錄等，使用該人的姓名、標識或圖像，「以示對上述候選人的支持」。不過潘焯鴻事後稱，與梁翊婷「只是拍攝清談節目，暫不涉及選舉」。