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港校播南京大屠殺影片 教界候選人：老師成代罪羔羊

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。圖／shutterstock
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教育局為學校提供有關南京大屠殺的教材引發爭議，立法會選舉教育界候選人丁健華表示，希望教育局不要以一句「因應校情」就把責任推卸給學校，讓前線老師成為了代罪羔羊。另一候選人、本身是小學校長的文詩詠則批評此次是「清談政治效忠，輕視具體操作，不顧教學需求」的例子。

明報報導，丁健華表示，老師和家長反映在學校播片後學生情緒不穩，尤其初小生回家後仍處於不安、驚恐、害怕情緒，不停哭，晚上「發噩夢」，指有小學生回家後，問媽媽「為何要殺死那些小孩？」他要求教育局重新檢視暴力、不安片段及相片是否適合在中小學播放展示。

據報導，文詩詠稱，不少社工及校長告知，學生於南京大屠殺教育活動後感到害怕，「激起不少家長的反感，擔心令子女造成心理陰影」。她強調，這是政府又一個「清談政治效忠，輕視具體操作，不顧教學需求」的活生生例子，「如果教育局真正認為，要透過令小學生產生恐懼而銘記歷史，是非常自私的行為」。

報導指出，同爭取連任議員的選委會界別候選人梁美芬去信教育局長楊潤雄，指過早讓孩子接觸令人不安、恐慌的畫面，只會揠苗助長，令學生以後抗拒、恐懼認識南京大屠殺，無助培養學生的國民身分認同。她呼籲局方重新檢視向學校提供的影片及所有教學資源，做到因材施教，並且向學校提供指引，建議如何輔導學生接觸史實後的不安情緒，建立正向愛國價值觀。

教育局

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