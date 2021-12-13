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港校播南京大屠殺影片嚇哭小一生 教局：戰爭本身殘酷

香港新聞組／香港13日電
圓玄小學在小一課堂播放「南京大屠殺」的戰爭真實片段，不少學生觀看完短片後恐慌嚎哭，令家長不滿。（視頻截圖）
圓玄小學在小一課堂播放「南京大屠殺」的戰爭真實片段，不少學生觀看完短片後恐慌嚎哭，令家長不滿。（視頻截圖）

屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學9日在小一德育課課堂，播放官方教材「南京大屠殺」真實片段，包括日軍處決百姓、嬰幼兒屍橫遍野等畫面，不少學生觀看完短片後，恐慌嚎哭，惹起大批家長不滿。校方事後稱「日後定會倍加留意」，顧及學生情緒；有教育界批評教育局發放血腥畫面教材。

香港01報導，教育局昨天回應，無硬性規定學校無差別地向所有班級的學生播放教材，學校會按校情及專業判斷，靈活採用有關教材，於校內不同的教育環節進行相關教育活動。又稱學習抗日歷史是課程一部分，「歷史就是歷史，不能迴避 」、「戰爭本身是殘酷」。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

今年是南京大屠殺84周年，教育局上月底去信全港校長，建議學校可在今天「南京大屠殺死難者國家公祭日」安排40分鐘的悼念活動，並附上局方製作的歷史專題簡報、兩段可選播的影片。

屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學。（取材自Google Map）
屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學。（取材自Google Map）

關注教育議題的臉書專頁「豬心記者Read write and seek」發文指，接獲保良局香港道教聯合會圓玄小學一年級生家長投訴，指該校德育科教師9日在課堂上，播放長約五分鐘的「南京大屠殺」短片，影片包含真實的戰爭場面，如日軍處決百姓、嬰幼兒屍橫遍野的畫面，有學生觀看時受驚嚎哭，事件隨即引起家長譁然。

該帖文又引述消息，該校有其他更高年級學生收看片段後，情緒亦十分激動。惟老師在課堂期間堅持繼續播放紀錄片，未有安撫學童情緒。

事隔兩天，校方11日終於在內聯網發通告，證實提早在上周進行南京大屠殺的悼念活動。該校在通告強調，是應用教育局提供教材，「本想讓孩子從歷史中領悟和平的重要性，珍愛和平」。通告又確認，有學童上課後感到驚慌，「我們也痛心有孩子感到不安」，提到將於13日的公祭日，增設「特別班主任節」疏導學生情緒。通告強調日後會加倍留意學生情緒，「審慎考慮孩子的感受」，並會因應不同級別的情況調整教材。

教育局 香港 臉書

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