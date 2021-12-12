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香港財政司長稱 可在「一國兩制」下善用資本主義

記者陳政錄／即時報導
香港自由的經濟體制能否延續，在反修例爭議爆發後一直備受關注。新華社
香港自由的經濟體制能否延續，在反修例爭議爆發後一直備受關注。新華社

香港新一屆立法會選舉鄰近，外界關注香港自由經濟體制可能生變，香港財政司司長陳茂波12日發表題為《良政善治 共同參與》的署名文章，他表示，在「一國兩制」原則下，香港可以繼續善用資本主義、市場經濟的力量和靈活彈性，將「蛋糕」造大，但與此同時，也需要將「蛋糕」分好。

陳茂波指出，12月19日是香港特區立法會選舉日，也是完善選舉制度後的第二場重要選舉，選出的新一屆立法會代表將在「愛國者治港」原則和「行政主導」的治理體系下，扮演監察政府、推動良政善治的角色。

他預告，香港的發展已步入由治及興的新階段，強調香港需要穩定的環境；並稱中國大陸在「共產黨」的領導下，人民的生活有顯著的改善，並正期待著更美好的未來。

陳茂波接著說，香港也朝著同樣的方向邁進，在「一國兩制」原則下，香港可以繼續善用資本主義、市場經濟的力量和靈活彈性，有效地配置資源和生產要素，讓經濟發展得更好，將「蛋糕」造大。

他說，但與此同時，也需要將「蛋糕」分好，因為所有發展的根本目標就是為了市民，要讓多數市民能「感受到」和「分享到」發展的成果沒有忽略少數人的需要，讓大家也一起受惠，這樣社會才能和諧穩定地持續發展。

陳茂波還補充說，香港要堅定「一國兩制」制度自信，堅定走自己的道路。在百年未見之大變局下，逆全球化、單邊主義和保護思潮此起彼落，加上主要經濟體正面對高通脹對其經濟復甦帶來的影響，以及新冠疫情的持續困擾，全球面對的不穩定性和不確定性明顯增加，「香港作為細小的、全開放型的經濟體，面對的挑戰和風險不少。」

香港 疫情 共產黨

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