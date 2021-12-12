邊境口岸設投票站 登記僅2成 譚耀宗稱車程較遠

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府因應疫情 ，首次在邊境 口岸設置票站供內地港人投票 ，最終選舉事務處收到逾2.2萬個登記，僅占逾11萬名額中約兩成。全國人大常委譚耀宗不認為浪費資源，並認為登記投票的內地港人值得稱讚。譚耀宗指出，社會對立及充斥不滿會刺激投票率，呼籲港府做好立法會選舉的宣傳。

now新聞台報導，譚耀宗表示，「根據過往數字而言，每當社會產生對立，或對政府產生不滿，投票率便會高，因為選民想宣洩、想表達；相對在平和的環境，投票率相對會下降。政府要做好宣傳工作，告訴公眾投票時間、地點、如何投票，希望大家如夏寶龍主任所言，大家有一個主人翁當家作主。」

三個設在邊境口岸的投票，預計可容納11萬人投票，但最終登記選民只有約2萬人。譚耀宗指出，「就算是廣州都要一小時多車程，開車可能不止，塞車的話就要更長時間，一來一回。能夠登記去管制站投票的人，我認為是值得讚賞的，因為他願意行使他的權利，不管如何都好，疫情下方便他們不用隔離，嘗試一下這個辦法。」

譚耀宗稱，百多名立法會候選人來自不同背景及專業，即使日後的立法會由建制派主導，但他們提出的意見，港府都需要兼顧。