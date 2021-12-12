未接監察儀器 心臟病婦入院14小時猝死

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 一名57歲婦人因胸口和上腹痛，日前入住瑪嘉烈醫院，其間病人表示胃部不適及嘔吐，醫生只處方胃藥及止嘔藥，並沒有接駁心臟監察儀器，以及即時安排電腦掃描檢查，翌日發現婦人已昏迷及心臟停頓，回天乏術。院方表示歉意，稱會跟進作出改善。

香港文匯報報導，瑪嘉烈醫院昨日發稿交代事件，指出該名女病人於本月4日下午約5時半，由救護車送往該院急症室求診，其間接受心電圖及胸腔X光檢查，獲處方硝酸甘油，之後轉送內科病房。當值醫生當晚11時50分檢視病人，病人表示仍然胃部不適及嘔吐，醫生為她處方胃藥，但病情未有好轉，於是再處方靜脈注射止嘔藥。

病人住院期間，曾有醫護人員於翌日約凌晨4時巡經檢視，當時病人仍然清醒，並沒有表示不適。惟兩小時後的早上6時許，醫護人員再次為病人檢查維生指數 時，發現她已不省人事及心臟停頓，醫生隨即為病人進行心肺復甦並注射強心藥，惟病人經搶救無效，最終於早上7時許宣告離世，距離入院相隔僅14小時。

據報導，心臟科專科醫生何鴻光表示，心臟病 病人最典型徵狀是心口翳悶、疼痛，冒冷汗、快要暈倒、無法呼吸等，醫生會及時救治；但不少非典型徵狀是腸胃不適。他說，若是明顯心臟病徵狀，例如心電圖檢查發現有問題，另外X光顯示肺充血，便能斷定是心臟病，會接駁心臟監察儀器，但如果檢查結果未出爐，醫生一般不可能為所有病人駁機監察，醫院亦沒有足夠的監察儀器。至於院方未為病人進行電腦掃描，他說：「半夜未必有得做，要做亦須排隊，一些事故撞傷頭部可能腦出血就會優先檢查。」

何鴻光認為，這次事件發生在晚上，醫院夜間人手最薄弱，「之前檢查看不到有問題，但病情會快速惡化。」

報導稱，有前公立醫院醫生表示，公院醫護人手流失情況嚴重，不少資歷較深的醫護也相繼離職，年資淺的醫生經驗不足，斷症時有機會出現疏忽，「其實一個醫生要15年時間才成熟，但一些公立醫院醫生只有7年年資已轉投私營機構，公院就留低一些年資更淺的醫生，斷錯症風險更高。」