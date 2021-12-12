我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

未接監察儀器 心臟病婦入院14小時猝死

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港一名57歲婦人因胸口和上腹痛，日前入住瑪嘉烈醫院，其間病人表示胃部不適及嘔吐，醫生只處方胃藥及止嘔藥，並沒有接駁心臟監察儀器，以及即時安排電腦掃描檢查，翌日發現婦人已昏迷及心臟停頓，回天乏術。院方表示歉意，稱會跟進作出改善。

香港文匯報報導，瑪嘉烈醫院昨日發稿交代事件，指出該名女病人於本月4日下午約5時半，由救護車送往該院急症室求診，其間接受心電圖及胸腔X光檢查，獲處方硝酸甘油，之後轉送內科病房。當值醫生當晚11時50分檢視病人，病人表示仍然胃部不適及嘔吐，醫生為她處方胃藥，但病情未有好轉，於是再處方靜脈注射止嘔藥。

病人住院期間，曾有醫護人員於翌日約凌晨4時巡經檢視，當時病人仍然清醒，並沒有表示不適。惟兩小時後的早上6時許，醫護人員再次為病人檢查維生指數時，發現她已不省人事及心臟停頓，醫生隨即為病人進行心肺復甦並注射強心藥，惟病人經搶救無效，最終於早上7時許宣告離世，距離入院相隔僅14小時。

據報導，心臟科專科醫生何鴻光表示，心臟病病人最典型徵狀是心口翳悶、疼痛，冒冷汗、快要暈倒、無法呼吸等，醫生會及時救治；但不少非典型徵狀是腸胃不適。他說，若是明顯心臟病徵狀，例如心電圖檢查發現有問題，另外X光顯示肺充血，便能斷定是心臟病，會接駁心臟監察儀器，但如果檢查結果未出爐，醫生一般不可能為所有病人駁機監察，醫院亦沒有足夠的監察儀器。至於院方未為病人進行電腦掃描，他說：「半夜未必有得做，要做亦須排隊，一些事故撞傷頭部可能腦出血就會優先檢查。」

何鴻光認為，這次事件發生在晚上，醫院夜間人手最薄弱，「之前檢查看不到有問題，但病情會快速惡化。」

報導稱，有前公立醫院醫生表示，公院醫護人手流失情況嚴重，不少資歷較深的醫護也相繼離職，年資淺的醫生經驗不足，斷症時有機會出現疏忽，「其實一個醫生要15年時間才成熟，但一些公立醫院醫生只有7年年資已轉投私營機構，公院就留低一些年資更淺的醫生，斷錯症風險更高。」

心臟病 香港 指數

上一則

港工展會開幕 首日大批港人進場撿便宜 5蚊鮑最搶手

下一則

中人均GDP1.2萬美元 接近世銀高收入標準

延伸閱讀

19歲男車禍腦出血壓力暴增 引發心碎症候群

19歲男車禍腦出血壓力暴增 引發心碎症候群
李杏嬋心臟內科談心血疾病預防

李杏嬋心臟內科談心血疾病預防
真的「被嚇死」 馬來西亞男孩闖鬼屋竟突發心臟病猝死

真的「被嚇死」 馬來西亞男孩闖鬼屋竟突發心臟病猝死
「不是面對某種怪獸」疫苗防重症 抗Omicron現曙光

「不是面對某種怪獸」疫苗防重症 抗Omicron現曙光

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？