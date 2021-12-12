港工展會開幕 首日大批港人進場撿便宜 5蚊鮑最搶手

香港工展會11日開幕，現場擠滿排隊人潮。（中通社）

受疫情 影響而停辦一年的工展會昨日開鑼，現場群情洶湧，開幕前兩個入口處均有四、五百名市民大排長龍。其中，李錦記「5蚊鮑魚」最搶手，開售5分鐘內被掃清光。廠商會表示對這次工展會銷情有信心，希望總生意額達10億（港元，下同，約1.28億美元）。

綜合媒體報導，在香港 特首林鄭月娥 、中聯辦副主任譚鐵牛、外交部駐港特派員劉光源及保安局局長鄧炳強等人見證下，工展會昨日重返銅鑼灣維園開檔。雖然大會比原定時間延誤近10分鐘開場，但無阻市民掃貨的興致，甫開閘即有大批市民湧進場，瞄準場內兩元一包的香米、5元一罐的鮑魚，還有五花八門的福袋，包括一款18元的海鮮福袋，有齊花膠、元貝、鮑魚及花菇。

有工展會常客認為今屆人流明顯減少，有展商則稱不設試食對生意有一定影響，昨日營業額只及上屆「2019工展會」首日的一半，拖著行李箱「掃海味」的闊太不復見，不過亦有展商對首日生意表示滿意，廠商會會長史立德稱對整體銷情有信心，冀生意額可回復至疫情前水平，達到10億元。

美味棧董事總經理佘瓊峰稱不設試食對生意有一定影響，因客人偏愛試食後才購買貨品，「對顧客說新糖水不會太甜，他們都覺得未試過好難相信」，嘆今年「好難做」。他質疑香港多日未有本地確診，反問「為什麼可以在街邊吃燒賣？」他透露，截至昨午5時營業額只有「2019工展會」同期一半，不太理想。他稱以往有客人會拉著30吋行李箱、花近萬元購買瑤柱等產品，惟昨日「比較大的單都只得近2000元」。他認為受疫情影響，市民擔心人多所致。他形容工展會是「馬拉松」，有信心日後營業額會好轉。

安記海味董事總經理潘權輝說對昨日生意額「非常滿意」，形容與2019年的一屆差不多。他提到顧客大多購買鮑魚和花膠，相信是為過年做準備；又稱以往熟食區主要吸引年輕人或市民下班後入場，相信今屆取消相關區域後，進場者大多是有目標購物，故認為對生意影響不大。

主辦方廠商會會長史立德表示，工展會因疫情闊別一年，如今緊鄰聖誕及新年的消費旺季，對銷情有信心，今屆工展會設有830個攤位，產品種類多元化，期待能有超過10億元的總生意額。