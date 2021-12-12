英媒籲抵制立法會選舉 港府指境外煽惑違法

香港立法會選舉投票日倒數一周，政務司長李家超11日在網誌稱，「積極投票是打擊破壞力量的一個最直接的方法」。（Getty Images）

英國《星期日泰晤士報》5日刊登社論呼籲香港 選民抵制立法會選舉，香港駐倫敦經濟貿易辦事處8日去信該報總編輯，批評社論犯了事實錯誤，提醒該報境外煽動他人抵制選舉亦構成犯法。而政務司長李家超昨天在網誌稱，仍有很多「外國代理人」潛伏在香港，刻意阻撓完善選舉制度的落實，他認為積極投票 是打擊破壞力量的一個最直接方法，是不讓破壞力量得逞的必須舉措。

此前，美國《華爾街日報》亦有社論提及抵制選舉，隨後接到港府政制及內地事務局局長曾國衛發信，警告其行為違法。

大公報報導，香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長羅莘桉在信中表示，藉由任何活動煽動他人不投票、投廢票已違反香港法例，不論是否在香港境內作出，都構成犯法。

信中重申，香港選舉制度完善後，社會各階層及不同政見者，只要擁護《基本法》和效忠特區均可參政，無異於各國對公職人士要求。「愛國者治港」原則對於保障國家主權安全、發展利益及香港長期繁榮穩定至為關鍵。

此外，立法會選舉投票日倒數一周，港府高官總動員催谷投票，政務司長李家超昨日在網誌稱，仍有很多「外國代理人」潛伏香港，刻意阻撓「完善了」的選舉成功落實，稱「積極投票是打擊破壞力量的一個最直接的方法」。

另據明報報導，翻查資料，連同李家超在內，港府3名司長及13名局長過去一周先後透過網誌撰文、活動發言及拍攝短片等不同方式呼籲選民投票，如財政司長陳茂波落區派宣傳投票單張、勞工及福利局長羅致光拍片催票、教育局 長楊潤雄則去信教育界選民呼籲投票等；浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛分析，高官催票除了要「交功課」，更與仕途有關，是否夠落力，勢成能否於下屆班子留任的「考勤紀錄」。