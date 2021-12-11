因疫停辦1年 香港工展會重新開鑼 不設現場試吃

由香港中華廠商聯合會主辦的第55屆工展會，10日在銅鑼灣維多利亞公園舉行傳媒預覽，介紹參展商的產品和優惠。（中通社）

因疫情 關係停辦一年的工展會，今日於維園開鑼，今屆以「魅力光影耀工展」為主題，設有830個攤位，來自400多家參展商。為減低病毒傳播風險，工展會今屆不設現場試食，有參展商擔心氣氛會大打折扣。也有參展商準備以「即場煮雞煲」散發香味迎戰，估計今年生意額比以往升兩成。

由香港中華廠商聯合會主辦的第55屆工展會，10日在銅鑼灣維多利亞公園舉行傳媒預覽，介紹參展商的產品和優惠。（中通社）

本屆工展會將以線上及線下的形式舉行，網上展會與實體展同日開鑼。當中實體展會於今日至明年1月3日於銅鑼灣維園舉行，為期24天；而網上工展會則會於今天至明年1月10日於網上舉行，為期30天。明報報導，美味棧銷售經理劉崇智表示，維園工展會有知名度，人流有保障，不過未必每個人到了工展會也大手筆消費，「有人上次去亞博（由廠商會8月舉辦的工展會購物節）是因為以為今年無工展會，山長水遠入到去，目標明確，但今次不知大家的消費力如何」，加上今年無試食，「少了一班人擠在一起的氣氛」，又限入場人次，料整體消費氣氛不及往年。

劉崇智又稱，今年推出190港元（約24.3美元）5罐紅燒鮑魚，比門市價值便宜，盼吸引顧客。

另一邊廂，李錦記則對銷情樂觀，李錦記發言人稱今年會推出「5蚊一罐鮑魚」，首5天各有50個名額。因應今年不准試食，發言人稱會即場煮麻辣雞煲，「希望用香味吸引到人留意我這個攤位」，又說香港 人現時只能留港消費，對銷情樂觀，料今年生意額會比上一次參展增加兩成。