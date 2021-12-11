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香港尖沙咀「百載鐘鳴」 敲響港人集體記憶

香港特派員李春
香港尖沙咀鐘樓時隔七十一年重新鳴鐘報時。香港大批市民九日來到鐘樓前見證這一時刻。（中通社）
香港尖沙咀鐘樓時隔七十一年重新鳴鐘報時。香港大批市民九日來到鐘樓前見證這一時刻。（中通社）

尖沙咀鐘樓9日傍晚再鳴鐘聲，這是香港百年地標鐘樓停止報時71年後，鐘聲再響。雖然數碼還原的鐘聲不夠響亮，也引來成千上萬香港人同溫集體記憶。

香港尖沙咀鐘樓再度鳴鐘，被稱為「百載鐘鳴」。香港尖沙咀原為香港九廣鐵路九龍總站所在，鐘樓為火車站大樓之中心。九廣鐵路遷站紅磡後，九龍總站大樓已於1978年拆卸，但鐘樓作為港人集體回憶標誌獲保留，1990年列為法定古蹟

尖沙咀鐘樓本身以紅磚及花崗岩建造，具愛德華時代古典復興建築風格，樓高44米，樓頂裝有7米高的避雷針。鐘樓上部為八角形，有圓頂鐘塔，白色的古典裝飾如卷形扶壁、柱子及簷飾等。鐘樓1915年建成，6年後開始報時，至1950年因馬達失修四面鐘報時不準而停鳴。

尖沙咀鐘樓9日傍晚6時再次鳴鐘，至午夜12時，每小時鳴響一次，自10日起恢復晨8時至午夜12時，每小時正點鳴響。

尖沙咀鐘樓原在樓頂內置銅鐘，因建築文保，大銅鐘已拆下放置地面，為求「百載鐘鳴」，香港康文署找到英國約翰泰勒鑄鐘廠，找到同一型號的「姊妹鐘」，因調音及重量均相同，可重新錄製銅鐘聲。今次鐘聲重鳴和未來恢復報時，均用此數碼鐘聲。且香港康文署在鐘樓頂設數碼播放系統，可與香港天文台網路時間同步，報時將準時無誤。

尖沙咀鐘樓因屬火車站鐘樓，有百年送往迎來的報時，過去是港人與內地間主要通道，成為港人集體記憶。港英年代曾打算拆掉鐘樓，但環保團體發起反對行動。指尖沙咀火車站作為往返內地的樞紐，見證香港發展，鐘樓有歷史價值，才得以留到今天。

過去100多年來，在香港人的記憶中曾有多座鐘樓，其中有百年古蹟的香港大學本部大樓的鐘樓，以及香港主權移交前建成但最近消失的銅鑼灣時代廣場鐘樓，也都曾是香港地標和蘊藏著香港人諸多集體記憶。

但對應尖沙咀鐘樓的，早年是香港島鐘樓，那是在香港中環的愛丁堡廣場渡輪碼頭，設有一個由比利時王子送給怡和洋行，再由怡和洋行轉贈給天星小輪的大鐘，那是香港最後一個機械鐘樓，大鐘每15分鐘報時一次，是香港所餘無幾的舊式鐘樓之一。碼頭和鐘樓沿用近半世紀後，在2003年港府中區填海工程中，愛丁堡廣場渡輪碼頭、鐘樓、皇后碼頭及大會堂碼頭都被填成道路或建起商廈。

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