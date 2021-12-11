封關670天 戀人、親人隔97米在「港深最短距離處」團聚

一對深港戀人偶然間發現了這個「深港最短距離會面地」，消息通過社交平台、深港媒體不斷分享，越來越多的人來到此地，與深圳河對面的戀人、親人們隔河相見。（取材自深圳微時光）

幾周前，一對深港戀人偶然間發現一個「深港最短距離會面地」，這裡只相隔97米，消息通過社交平台不斷分享，越來越多的人來到此地，與深圳河對面的戀人、親人們隔河相見，隔著細密的鐵絲網，借助望遠鏡，手機 視頻、攝像頭，極力想看清對岸人的模樣。

透過望遠鏡，看到最想看的人。（視頻截圖）

2020年初，新冠疫情 爆發後，深港兩地收緊通關政策，封關令最嚴厲的階段，往返深港一次須隔離28天。今天，距離2020年2月4日香港 關閉5個連接內地口岸，已經過去了大約670天。600多天裡，很多親人、戀人還未曾見過一次面。

據深圳微時光報導，鳴鳴(化名)從4歲半長到現在6歲半，在香港工作的爸爸，缺席這兩年。每次在外面看見別的小朋友被爸爸抱在懷裡，他羨慕得不得了。去年，鳴鳴媽媽生病，她把孩子放在父母家裡，自己一個人進手術室，術後又一個人在病房裡待好幾天。躺在病床上，病痛、孤單、分離之苦……，百種滋味交集，鳴鳴媽媽嘆：「太折磨人了」。

2019年年中，張荔(化名)與丈夫看中了文錦渡口岸的一套房子，這裡與香港的直線距離比延芳路更近。丈夫在香港上班，每日往返深港。疫情爆發後，房子還在裝修階段。一年多過去，身在香港的丈夫，還不知何時能踏進新家，兩人在疫情之前就計畫生個孩子，現在夫妻倆最擔心的，是生育時機被一拖再拖。

一對深港戀人偶然間發現了這個「深港最短距離會面地」，消息通過社交平台、深港媒體不斷分享，越來越多的人來到此地，與深圳河對面的戀人、親人們隔河相見。（取材自深圳微時光）

據報導，袁媛(化名)被電視台的兩個記者攔下了。對著鏡頭還沒說上幾句話，她眼裡的淚就掉下來。袁媛與男友已相戀四年。在相隔兩地的時間裡，她總會被朋友問「還沒分手嗎」，「身邊的人都不相信還能在一塊」。「每天對著手機聊天，聊到最後已經沒什麼可聊的了」，袁媛發現，兩人在不少時刻很難實現真正的共情和連結。這段感情能不能繼續下去，袁媛有過懷疑，兩人也為此吵過架，最終他們還是選擇繼續等。

11月26日，香港特首林鄭月娥公開表示， 內地與香港商討「通關」已達階段性成果。緊接著，香港確認兩例陽性病例感染新變異毒株。

對於最近釋放的通關信號，袁媛不敢抱太大希望，這兩年她經歷了數次希望從山頂跌到谷底的失落，袁媛無奈說：「前一天新聞說可以通關了，有了一點點希望，第二天又來個新疫情，立即澆滅這點希望」。