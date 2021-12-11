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港選舉日有免費車可搭 田北辰憂選民出遊誤投票

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

19日立法會選舉日，港鐵、九巴、新巴等公共交通工具破天荒在投票日提供免費任搭優惠。中大政治與行政學系高級講師蔡子強，形容安排史無前例，反映港府千方百計想提高投票率，因為中央緊張新選制下首場大型選舉，港府必須作出回應。

香港01報導，蔡子強又指，一般所屬票站都不會距離選民住所很遠，沒必要搭公共交通工具，對於措施成效抱有懷疑，全國港澳研究會副會長劉兆佳認同，免費搭車對推高投票率作用有限，反而擔心安排會導致市民出遊或進行其他消閒活動，變相會減低投票意欲。

蔡子強說，一般而言，選民與所屬票站的距離都未必需要搭車，認為安排更多反映了港府著緊用盡方法催谷投票率，也是回應中央對這場選舉的關注。他說由港澳辦主任夏寶龍呼籲投票的講話可見一斑，夏甚至將投票與選民對「一國兩制」信心掛鉤，相信有關安排是港府的回應，能否成功谷票就有待觀察。

劉兆佳則重申，選民投票與否受多項因素影響，包括候選人及選舉制度等。他同意今次安排是讓大眾知道港府相當重視是次選舉，並努力為選民提供各種便利。

將參選新界西北地區直選的新思維黃俊瑯及實政圓桌田北辰均表示，相信免費乘搭交通工具對吸引市民投票沒太大幫助，田北辰更擔心選民因免費乘車而樂而忘返，錯過晚間投票時機。

田北辰表示，難以預料免費乘車安排是否對投票率有幫助，相信投票站本身與選民居家距離不遠，預料推動投票的誘因不大。他分析指，本身決定了不投票的選民，無論如何都不會投票，故影響不大；但本身想投票者，反而有機會因可在日內免費乘車而樂而忘返，「鍾意又可以搭去海怡半島，又可以去第二度食嘢」，最終或錯過晚間到票站投票的時機，甚至影響晚間投票率。

同時，田北辰指，各項公共交通工具的開支龐大，質疑港府是否應該將有關費用償還給各公共交通公司，亦質疑類似的安排在日後選舉是否會延續。

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