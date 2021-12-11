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拉抬19日投票率 港府動員谷票 港鐵、巴士免費搭乘

香港新聞組／香港11日電
港府10日宣布立法會換屆選舉日當天，多個公共交通營辦商，包括港鐵、專營巴士營辦商及電車公司，會為市民提供免費乘車優惠。圖為貼有選舉廣告的電車和專營巴士駛過中環街頭。（中新社）
港府10日宣布立法會換屆選舉日當天，多個公共交通營辦商，包括港鐵、專營巴士營辦商及電車公司，會為市民提供免費乘車優惠。圖為貼有選舉廣告的電車和專營巴士駛過中環街頭。（中新社）

距離立法會選舉投票日僅9天，港府最高層指示司局級官員在所屬工作領域需要「交功課」宣傳及催票，而港鐵、專營巴士及電車要「自資」在選舉日讓市民免費乘車，這是香港歷來首次。多名司局長各自「出招」呼籲選民投票，財政司長陳茂波及勞工及福利局長羅致光上載宣傳短片，各司局也去信所屬界別呼籲投票。

港府宣布，中國全國港澳研究會副會，長劉兆佳認為，免費乘車優惠對推高投票率的作用有限，但也說明當局很重視這次選舉，希望選民踴躍投票。

明報報導，港府近日已向全港住戶寄發選舉資料單張講解投票安排，又推出新版本宣傳海報，選舉前並會透過手機短訊提醒投票。

據報導，特首林鄭月娥日前接受環球時報訪問，稱投票率「高低不代表什麼」，不過，港府內部近期傾全力催谷投票，各司長都要「交功課」，她昨出席「香港新坐標──大灣區機遇與角色高峰論壇」，發言尾聲呼籲：「是時候投下神聖的一票，為香港的未來作出一份貢獻。」她昨日又去信公務員，稱公務員投票是「代表支持經完善的選舉制度，落實『愛國者治港』」。

報導稱，教育局長楊潤雄日前去信教育界選民，推銷有五人競逐的教育界選舉，稍後亦會去信全港學校鼓勵投票。醫管局亦發電郵呼籲員工踴躍投票。

報導指出，有居於內地的港人表示，昨收到港府發送的手機短訊，除提醒已登記於19日在三個出入境管制站投票的選民更新已登記的電話號碼，確保內地健康碼及行程碼不會因到邊境管制站投票而變色。

另據香港01報導，林鄭10日向全體公務員發信，期望各位已登記為選民的公務員履行公民責任，投下神聖一票。

林鄭指出，這次動員超過3.8萬名公務員在投票日當天執行各項選務工作，投票站主任會安排投票站工作人員在用膳時間或投票站內人流較少時段前往投票。如工作人員遇排隊人龍，出示工作證明可獲准優先排隊輪候投票。

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