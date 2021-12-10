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Twins成「滬漂」…香港藝人掀遷居內地潮

記者林汪靜╱綜合報導
Twins蔡卓妍、鐘欣潼透露，兩人已經在繳社保準備在上海買房了。(取材自微博)
Twins蔡卓妍、鐘欣潼透露，兩人已經在繳社保準備在上海買房了。(取材自微博)

香港近年出現藝人遷居內地潮，除了楊千嬅一家已於今年4月移居上海，而曾經紅遍兩岸三地的女子團體Twins蔡卓妍（阿sa）、鐘欣潼（阿嬌）也透露，計畫未來大多數時間都在上海，且兩人已經在繳社保計畫買房了。

港媒報導，蔡卓妍和鐘欣潼在內地節目「魯豫有約」中提到上述計畫。蔡卓妍坦言，目前的計畫是未來大多數時間在上海發展，「現在是這樣想的，但不清楚之後會不會變」。

兩人還稱，現在在上海的房子是租的，還沒有買，不過已經在繳納社保了，她說，交一年之後應該可以買二手房，新房應該買不了，因為積分不夠。所以兩人目前都是「滬漂」一族。

據悉，社會保險在內地一線城市相當重要，外地人想要在當地買房，政府會要求個人的社保與稅收要繳滿年限，才能買房買車，主要是為了限制居住人口過多所推出的政策。

而楊千嬅一家已於今年4月移居上海，楊千嬅表示，因為老公的爸爸和家人都在上海，加上她的內地經紀人安排了一連串工作，索性帶著孩子一起住在上海，不過，孩子又掛念外公外婆，因此完成工作後會再返回香港。

有港媒稱，楊千嬅的兒子就讀上海某國際學校，該學校的學費每年高達28萬人民幣（約4.4萬美元）。對此，她否認孩子就讀高學費的國際學校，表示孩子的確在上海讀書，但並非該校。

近幾年，不少港星全家移居內地，且很大一部分在上海定居，並讓子女就讀當地學校，包括陳小春夫婦、蔡少芬夫婦等。

香港 陳小春 保險

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