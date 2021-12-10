參與六四集會 黎智英等3人遭判煽惑及非法集結罪

香港法9日院裁定香港壹傳媒創辦人黎智英「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪成。圖為黎智英資料照。(路透資料照片)

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 、前香港支聯會副主席鄒幸彤與港媒立場新聞前記者何桂藍三人，被控去年未經批准仍至維多利亞公園出席六四 晚會，涉犯煽惑罪、參與未經批准集結罪，區域法院昨裁定罪名成立，下周一判刑。

綜合港媒報導，26名泛民主派人士被控煽惑及參與去年六四集會。26名被告中，16人先前已認罪，獲判4至10個月徒刑；前香港支聯會主席李卓人等5人也認罪等候判刑；前香港眾志創黨主席羅冠聰、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽則是早前已缺席聆訊離港。

在港的24名被告中有21人認罪，僅黎智英、鄒幸彤、及何桂藍3人沒有認罪。3名被告的案件昨天在法院審理，法官胡雅文裁定3人「全部罪成」，並押後至13日與李卓人等人一同判刑。

報導說，三人因另案續還押，旁聽者散庭時高呼「撐住呀」、「加油」等，亦有人對8日生日的黎智英說「生日快樂」。

報導指出，香港警方以防疫為由，去年沒核准港人年年舉辦的六四燭光紀念活動，悼念晚會因而成了「未經批准集結」活動。黎智英、鄒幸彤被控去年6月4日在維園，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，參與未經批准集結。此外，鄒幸彤另與何桂藍被指明知而參與未經批准集結罪，不過三人均否認。

控方認為，黎智英在訪問中提到一定會前往集會，到案發當日下午4時，他現身維園噴水池，隨即被一群記者包圍，他必定知道自己出現會引起「聚旗效應」，從而造成煽動的效果。

報導稱，黎智英先前已經因為參與3場「非法集結」遭判刑，共需服刑20個月，他另外面臨港府指控「勾結外國勢力」罪名受審。