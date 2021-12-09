香港入境處2高官 涉收恒大昂貴禮盒未申報

記者直擊恒大司機送禮物籃到入境處兩高官住所。（取材自立場新聞）

香港 入境處兩高官收受中國恒大 昂貴禮盒，港府保安局長說入境處將調查事件。廉政公署前總調查主任說，如入境處與中國恒大有任何公務往來，相關人員可能違法。

立場新聞7日晚間披露，有目擊一名恒大男司機9月17日駕車到大坑畢拉山道港府宿舍，將禮盒送到入境處副處長郭俊峯住所和入境處首席入境事務主任汪奇住所。

香港入境處副處長郭俊峯及首席入境事務主任汪奇，隨即向傳媒承認曾接受恒大執董、香港公司總經理黃賢貴派人送到原價3388元（港幣，下同，約434.4美元）的酒店中秋禮盒，兩人沒有申報，並稱與黃屬友好關係，無任何公務往來，沒有利益衝突。

報導說，郭俊峯稱與恒大黃賢貴認識多年，「屬私交友好」，禮盒是港島香格里拉酒店的「璧月禮品籃」，售價是3188元，另有85折減價，故價值不會超過3000元。汪奇也回稱與黃賢貴認識多年，「大家是好朋友關係」，也稱禮盒價值沒有超過3000元，不超過現行規定。

港府保安局長鄧炳強回應兩名入境處高官接受中國恒大贈送昂貴禮盒，稱相關官員已解釋，入境處將調查事件，「等調查結果出來後大家可再討論此事」。

香港廉政公署回應說，不評論個別事件，會依法按既定程序跟進涉嫌觸犯「防止賄賂條例」的行為。

香港廉署前總調查主任查錫我透過電台節目說，事件的觀感不佳，如果入境處與中國恒大有任何公務往來，相關人員有可能違法，促請入境處交代事件。

香港民主黨 主席羅健熙批評兩人的解釋牽強，屬自圓其說，事件嚴重打擊公務員團隊的廉潔形象，影響公眾信心，擔心「上梁不正下梁歪」，會令貪腐官場文化在香港植根。他強調，中國恒大高層不是第一次被揭發與港府高官私下往來，廉署應主動調查，並向公眾交代調查結果。