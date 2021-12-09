我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

劏房戶重新輪候公屋3年 未能加快供應感失望

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府最新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，指今年全港有9.22萬住戶住在劏房，較去年升3.6%。居於深水埗唐樓頂樓劏房單位的「珍姐」說，已經輪候公屋逾3年，對港府未能加快供應表示失望。

明報報導，「珍姐」表示，現居空間僅60多平方呎，每到夏天下雨時天花漏水，石屎剝落，居住環境惡劣，今年中其20多歲兒子到港團聚，令居住空間更擠迫，希望盡快獲安排上樓。

報導稱，公屋平均輪候時間見22年新高，截至今年第三季一般申請者平均輪候時間升至5.9年。珍姐說，十多年前在紅磡劏房居住，當時已申請公屋，後來大廈重建，有社工建議她領取約1萬元（港幣，下同，約1282美元）賠償，之後要重新輪候公屋，對此感到很後悔，「早知不要錢，因為有屋住更重要」。

報導指出，她表示近年劏房租金持續上升，自己打散工，收入不穩定，勉強夠交租及生活。她現時與兒子居住的劏房在頂樓，由於無升降機直達，月租2800元，較同區劏房略低，連水電費每月約3500元。她希望港府盡快增加公屋供應，對於港府指未來10年預計落成的公營房屋單位，約2/3要在第二個5年期建成，她擔心未能加快上樓，令輪候公屋時間更長。

租金

上一則

豪砸34萬...以為買到心儀大車位 交付慘變「合租房」

下一則

香港特首：立法會選舉投票率低 或因港府做得好

延伸閱讀

本次主題：最想念的…

本次主題：最想念的…
本次主題：最想念的…

本次主題：最想念的…
華爾街社論提投空白選票 港府警告恐觸法

華爾街社論提投空白選票 港府警告恐觸法
「華爾街日報」收到港府警告 稱談杯葛投票恐已觸法

「華爾街日報」收到港府警告 稱談杯葛投票恐已觸法

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
中國大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，廁所門不知何故開著，自慰過程全被路過的學生拍了下來。（視頻截圖）

四川男大生戴VR在廁所「忘情摩擦」 門意外打開慘了

2021-12-02 09:00
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
白朗峰山友8年前撿到珠寶 近日獲准分一半 抱走16.9萬

白朗峰山友8年前撿到珠寶 近日獲准分一半 抱走16.9萬