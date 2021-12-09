劏房戶重新輪候公屋3年 未能加快供應感失望

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府最新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，指今年全港有9.22萬住戶住在劏房，較去年升3.6%。居於深水埗唐樓頂樓劏房單位的「珍姐」說，已經輪候公屋逾3年，對港府未能加快供應表示失望。

明報報導，「珍姐」表示，現居空間僅60多平方呎，每到夏天下雨時天花漏水，石屎剝落，居住環境惡劣，今年中其20多歲兒子到港團聚，令居住空間更擠迫，希望盡快獲安排上樓。

報導稱，公屋平均輪候時間見22年新高，截至今年第三季一般申請者平均輪候時間升至5.9年。珍姐說，十多年前在紅磡劏房居住，當時已申請公屋，後來大廈重建，有社工建議她領取約1萬元（港幣，下同，約1282美元）賠償，之後要重新輪候公屋，對此感到很後悔，「早知不要錢，因為有屋住更重要」。

報導指出，她表示近年劏房租金 持續上升，自己打散工，收入不穩定，勉強夠交租及生活。她現時與兒子居住的劏房在頂樓，由於無升降機直達，月租2800元，較同區劏房略低，連水電費每月約3500元。她希望港府盡快增加公屋供應，對於港府指未來10年預計落成的公營房屋單位，約2/3要在第二個5年期建成，她擔心未能加快上樓，令輪候公屋時間更長。