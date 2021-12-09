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香港特首：立法會選舉投票率低 或因港府做得好

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港特首林鄭月娥昨受訪表示，立法會選舉的投票率「高低不代表什麼」，引述有一種說法認為，若港府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為（民眾）不需要選擇一些議員來監督港府。

明報報導，內地學者田飛龍認為投票率重要，因為可反映民衆是否認同新的選舉制度，林鄭的說法屬其「個人理解」；浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，找不到林鄭所言的學理根據，批評港府「（投票率）高又贏、低又贏」。

另外，港府安排3個邊境票站，內地港人投票登記昨晚6時截止，共收到2萬2130份登記，其中位於落馬洲支線（福田）票站共8885人登記最多。

林鄭月娥昨接受環球時報訪問，被問是否擔心選舉的投票率過低，她說投票率受很多因素影響，港府有責任解釋新選制的特點，並鼓勵選民行使公民權利，「但最終投票率是高是低，我覺得沒必要過分擔心」。林鄭盼選民了解，當局非要舉行「清一色」選舉，稱153名立法會選舉候選人中，有不同派別的候選人。

對於任內最大遺憾，林鄭指當年參選特首口號「同行We connect」，但過去數年香港發生很多事情，有學生於反修例期間「被迷惑」違法，「我很遺憾沒在『同行』的大前提下，讓香港社會更加團結」。

全國港澳研究會理事田飛龍認為，林鄭的說法只屬「假設」，非社會科學的嚴謹解釋，是否適用於本港「有待商榷」，但他強調投票率能測量市民對新選制的認同，若投票率低，或與新選制的宣傳不足、反對派「攬炒」選舉有關，雙方均有責任。

投票 香港 林鄭月娥

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