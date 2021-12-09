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泛民缺席 支持者棄投 香港立法會投票率料創新低

香港新聞組／香港9日電
香港學者預估本屆立法會選舉的投票率或許創下新低。圖為2016年立法會選舉，選務人員在計票中心清點票數。（美聯社資料照片）
香港學者預估本屆立法會選舉的投票率或許創下新低。圖為2016年立法會選舉，選務人員在計票中心清點票數。（美聯社資料照片）

香港立法會將於19日改選，在新的選舉模式及泛民主派缺選之下，預料當選者都將是北京方面所期待的「愛國者」；另有學者估計，本屆投票率可能創歷史新低。

這次換屆選舉是在香港實施國安法及新選舉模式之後進行，而按照相關規定，只有擁護基本法和效忠香港的人才能參選。由於本屆沒有泛民人士參選，外界預料，泛民支持者會因此放棄投票，加上在「反送中」運動之後，泛民支持者對港府施政大都採取消極抗拒心態，投票意願更低。

香港民意研究所幾天前公布的一項民調顯示，有47%受訪者表示立法會選舉當天會或多數會投票，40%表示不會或多數不會投票。明報昨天引述浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛說，本屆選舉的投票率或許創下新低。

儘管民調顯示市民投票意欲不高，但港府仍然呼籲市民積極投票，強調這是在「反送中」之後可以令香港社會恢復穩定的一次選舉。

與此同時，港府首次安排在內地居住或工作的港人於19日進入香港境內投票，有泛民人士認為港府此舉是要拉高投票率，港府則強調，此舉是要落實公平原則，投票率不在考慮之列。

立法會作為香港的中央級議會，在「反送中」後，其選舉能否順利舉行，以及是否選出「愛國者」，既被視為香港能否「由亂轉治」的指標，也是北京方面刻意建立香港新領導權力中心的部署。

本屆立法會選舉共有154人報名參選，競逐90個議席。綜合媒體統計，各報名參選者中，超過100人屬於親港府的建制派。

除了建制陣營外，立場或黨派不明確的有30多人，曾與泛民有關連的有12人，包括民主民生協進會前主席馮檢基、民主黨前副主席狄志遠、民主黨前成員黃成智，以及民主思路多名成員。

儘管馮檢基等人過去曾屬泛民陣營，但在新的政治氛圍下，他們的意識形態早已與泛民有所切割，可以說基本上擁護基本法及效忠特區。馮檢基報名參選時曾對媒體說，他不屬於泛民，只是民主人士。

有人認為，在北京眼裡，馮檢基等人應屬「忠誠的反對派」，這是可以接受的，也是中共建黨以來對「民主派人士」的態度和政策。

雖然馮檢基等人過去屬於泛民陣營，但在泛民不派人參選及其支持者「無聲抗議」的情況下，形勢對他們並不樂觀。

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