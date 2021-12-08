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Omicron真實面貌曝光 顯微鏡下表面呈皇冠狀刺突蛋白

記者林宸誼／綜合報導
香港大學公布在顯微鏡下Omicron變種病毒。（取材自澎湃新聞）
香港大學公布在顯微鏡下Omicron變種病毒。（取材自澎湃新聞）

香港大學8日發布新冠變種病毒Omicron在顯微鏡下的真實面貌，分別為低倍電子顯微鏡所呈現的感染新型冠狀病毒Omicron變種毒株後的猴腎細胞（Vero E6）及高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。

澎湃新聞報導，根據港大公布的照片顯示，圖左照片為低倍電子顯微鏡下感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6），照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。

圖右照片則為高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞，照片顯示病毒顆粒表面呈現皇冠形的刺突蛋白（紅框處）。

香港文匯報報導，香港大學微生物學系團隊，於11月30日宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron病毒，為亞洲首個揭開該毒株神祕面紗的團隊，有助於開發和生產滅活全病毒疫苗，阻截變種病毒疫情蔓延。

港大表示，自香港在11月25日證實有兩名確診者感染Omicron後，團隊便開展研究，花4天即成功分離該病毒。該項研究的負責人、香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇說：「分離變種病毒是展開對變種病毒緊急研究的第一步。」

香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒也在研究Omicron，他表示該病毒株的刺突蛋白變異數量較多，「Omicron的刺突蛋白突變多達30多處，遠超德爾塔（Delta）變體的8處，也打破了新冠病毒一個穩定的進化節奏。」

他估計，Omicron毒株或與非洲南部動物有關，有可能是動物感染原始的新冠病毒後，病毒在動物體內「洗牌」，變成Omicron再傳人。

但蕭傑恒指出，仍需更多資料驗證病毒在哪類動物體內「洗牌」，他估計Omicron有很大機會在全球流行。由於香港過去一段時間沒有Omicron本土病例，只有零星輸入個案，全部未進入社區，也沒有造成大規模暴發，因此他相信香港現行的防疫措施仍有效。

Omicron 香港 變種病毒

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