香港民研：36%不投票 學者：投票率或創新低

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 民意研究所就立法會選舉做民調 ，昨公布新一輪結果，51%受訪者表示會投票 ，與上月中的結果相若；36%表示不會投票，升3個百分點。此外，若市民身穿寫有「香港加油」的衣服進票站，進票站須穿外套遮蓋，如有需要，票站職員可借出工作背心。

明報報導，煽惑他人投白票或不投票屬違法，廉政專員白韞六早前稱正研究香港民研有否違法。香港民研副行政總裁鍾劍華表示，官員的說法或模糊法律邊界，重申民調的問題絕無提示選民如何投票，不會自我修改問題，會繼續完成餘下三輪調查。

據報導，浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，「會投票」的比例穩定地維持低水平，料暫無足夠誘因令改變出現，今次投票率之低或破紀錄。

報導稱，香港民研於上月29日至本月3日，隨機抽樣以電話訪問861名選民。結果顯示，表示會投票的受訪者比率與上月變化不大，不會投票的比例則上升。對於地區直選有否候選人值得投票，三成人表示有，近五成人表示沒有。另外，被問是否知道所屬直選選區，27%受訪者表示知道，並提供所屬選區名稱；41%表示知道，但並非回答所屬選區名稱或居住地不符合選區分界；32%表示不知道或不肯定。

報導說，香港民研早前以問卷調查投票意向，設「白票、廢票、不投票」等選項，被建制派狙擊。鍾劍華表示，民調採嚴謹、科學的方法，提問方式不會建議或提示選民如何投票，不理解為何構成「煽惑」他人，重申受訪者先有既定傾向，再揀選問卷選項。至於本輪問卷並無問題涉及「白票」等選項，他解釋問題不會每次重複，計畫之後再詢問投票意向。他說不介意廉署公正地研究事件，而民研暫未收到進一步信息。