意願不高？登記邊境投票港人僅占配額17%

「華爾街日報」因一篇社論而收到港府警告。圖為一名香港居民走過一幅宣傳香港立法會選舉的大型廣告。(路透)

香港立法會將於19日舉行換屆選舉，港府早前公布於三個口岸設置投票 站，方便身在內地的港人投票。特首林鄭月娥 昨表示，截至前日傍晚約有1.8萬人登記於邊境 票站投票，占名額約17%，又稱港府沒有為投票率訂下指標。

明報報導，新界西北候選人、民建聯周浩鼎不認同登記率低，稱內地幅員遼闊，港人投票日趕至邊境投票不易；同區候選人、新思維黃俊瑯認為登記人數低於預期，批評港府「多此一舉」，料與宣傳不足有關。

據報導，內地港人須登記後才能到邊境票站投票，登記期由上周三開始，至今日下午6時截止，3個票站共設11.1萬個名額。林鄭月娥昨表示，截至前晚6時，共1萬8215人登記於3個邊境票站投票，占總名額約16.6%。她說，位於落馬洲支線的票站有超過7000個選民登記屬最多，香園圍及羅湖的票站分別有5000多人登記，料最終人數不會大幅增加。

報導稱，林鄭昨出席行政會議前交代選舉籌備工作，強調首要目標是確保選舉「公平、公開、準確」。她說參與本次選舉工作的人員有史以來最多，逾3.8萬人在投票站當值及點票，警務處和廉政公署亦會分別動員1萬人及900人。她稱無就投票率訂下指標，投票與否「是每一位登記選民的權利與自由」。

報導指出，行政會議召集人陳智思昨被問及選舉氣氛，他說相信未來兩周會好轉，目前要評價投票率是太早，重要的是在新安排下，當選的議員為香港有何貢獻，而投票率高亦不代表能完善港府運作。對於邊境設票站，他形容是突破、好的嘗試。

報導說，登記使用邊境票站的人數遠低於上限，周浩鼎認為兩地尚未通關，內地港人亦希望行使投票權，港府安排屬應有之義。新界西北候選人、實政圓桌田北辰表示，有非建制派憂慮內地港人「一車車」被送到邊境投票，而目前登記人數不多，認為非建制派「無藉口賴」。