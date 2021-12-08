我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

英國拒放寬讓97後出生港人申請BNO簽證

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

英國下議院7日討論一項修正案，決定1997年後出生、而父母其中一人有英國國民（海外）護照（BNO）身分的人是否可申請BNO簽證。修正案最終不獲接受，有人權組織表示失望。

香港01報導，邊境移民政務次官福斯特（Kevin Foster）指出，修正案沒有設年齡限制，也可延伸至從未踏足過香港、持BNO護照人士的子女，存在一些問題。

他又稱，不符合資格申請BNO簽證的人士仍有方法前往英國，如以學生和工作假期身分。他補充，每年工作假期名額有1000個，比申請人數多。

鑑於1997年後出生的香港人未有資格獨立申請BNO簽證，英國20多名跨黨派早前提出《國籍和邊界法案》修正案，允許父母其中一方有BNO身分的香港人，就算本身沒有BNO，也可申請BNO簽證。

中國外交部發言人趙立堅7日回應稱：「中方已經多次重申在所謂英國海外護照問題上的立場，中方反對英方干涉中國內政和香港事務，英方這樣做是損人不利己，注定也會失敗。」

另據美國之音報導，英國政府拒絕接受議員修訂建議，容許父母持有BNO身分的香港年輕人自行申請BNO簽證。正在英國申請政治庇護的香港年輕人則希望修訂最終會被通過，不用再困在漫長的難民申請過程，讓他們更容易留在英國。

英國 香港 簽證

上一則

中印邊境持續有零星衝突？官方高調安葬殉職兵

下一則

意願不高？登記邊境投票港人僅占配額17%

延伸閱讀

哈利為避禍不惜捅老爸查爾斯一刀 父子關係陷谷底

哈利為避禍不惜捅老爸查爾斯一刀 父子關係陷谷底
梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起
香港高房價有解？ 地產商響應「共同富裕」5折試點賣房

香港高房價有解？ 地產商響應「共同富裕」5折試點賣房
荷蘭前女王驚傳染疫 英國現Omicron社區傳播

荷蘭前女王驚傳染疫 英國現Omicron社區傳播

熱門新聞

汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
中國大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，廁所門不知何故開著，自慰過程全被路過的學生拍了下來。（視頻截圖）

四川男大生戴VR在廁所「忘情摩擦」 門意外打開慘了

2021-12-02 09:00
被害者陳女生前照片。（取材自新京報）

廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑

2021-12-04 20:18

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心