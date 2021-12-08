英國拒放寬讓97後出生港人申請BNO簽證

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

英國 下議院7日討論一項修正案，決定1997年後出生、而父母其中一人有英國國民（海外）護照（BNO）身分的人是否可申請BNO簽證 。修正案最終不獲接受，有人權組織表示失望。

香港 01報導，邊境移民政務次官福斯特（Kevin Foster）指出，修正案沒有設年齡限制，也可延伸至從未踏足過香港、持BNO護照人士的子女，存在一些問題。

他又稱，不符合資格申請BNO簽證的人士仍有方法前往英國，如以學生和工作假期身分。他補充，每年工作假期名額有1000個，比申請人數多。

鑑於1997年後出生的香港人未有資格獨立申請BNO簽證，英國20多名跨黨派早前提出《國籍和邊界法案》修正案，允許父母其中一方有BNO身分的香港人，就算本身沒有BNO，也可申請BNO簽證。

中國外交部發言人趙立堅7日回應稱：「中方已經多次重申在所謂英國海外護照問題上的立場，中方反對英方干涉中國內政和香港事務，英方這樣做是損人不利己，注定也會失敗。」

另據美國之音報導，英國政府拒絕接受議員修訂建議，容許父母持有BNO身分的香港年輕人自行申請BNO簽證。正在英國申請政治庇護的香港年輕人則希望修訂最終會被通過，不用再困在漫長的難民申請過程，讓他們更容易留在英國。