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香港高房價有解？ 地產商響應「共同富裕」5折試點賣房

記者黃雅慧／即時報導
最沉重房價，香港房價所得比在全球數一數二，購屋負擔沉重。（美聯社）
最沉重房價，香港房價所得比在全球數一數二，購屋負擔沉重。（美聯社）

香港房價問題有解？據中媒《第一財經》報導，香港地產發展商「新世界發展」稱將以成本價、非營利形式出售高品質、可負擔的住房單位，售價可低至市價五折至六折，並宣稱是為了響應「居者有其屋」的官方號召。

該報導表示，新世界發展將先拿出300套住宅單位做試點，待成熟後，將擴大計畫規模。據新世界內部人士對第一財經表示，該方案推出是為了響應官方號召，推動「共同富裕」理念在香港的體現，並解決港人首付不足和普遍的供貸壓力，《第一財經》認為此舉可能「改寫香港樓市歷史」。

至於要如何出售這批房屋？新世界發展將採用一系列創新舉措，比如「超低首期」，即買家可以用低至5%的房價來首期置業。在此之前，按照規定，只有首套自住房購房者，在房屋總價不高於800萬港元的情況下，才能享受以10%的超低首期購房。

另一種新模式，被新世界稱為「漸進式供款」，即買家可先就其購買單位的50%房價（相當於市場價的25%）來計算第一階段貸款，餘下的50%可於成交後10年內，一次性或分階段按揭供款。

首批試點房屋的最大特點是將以成本價售房，比如實用面積約28平方公尺的住宅，每個單位成本價約為270萬港元，如果以此價出售，約等同於市場價格的五折至六折。

據英國牛津經濟研究院報告指出，香港是世界上最難買房的城市，以70-100平方房屋為例，港島每平方公尺均價高達港幣22萬元。香港的高房價問題成了長年以來的經濟民生問題，也多為香港青年絕望的來源之一。

近期，在中共「共同富裕」大旗下，香港發展商陣營紛紛做出響應的動作。比如鄭裕彤家族的新世界發展宣布捐出共27萬多平方公尺農地，以興建公共房屋。李兆基家族的恆基地產在港府回收的784幅私人土地占近七分之一。

香港 房價 貸款

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