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港澳辦主任夏寶龍：愛國者治港是「五光十色」

香港特派員李春／香港7日電
全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，6日透過視頻方式發表講話。 （新華社）
全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，6日透過視頻方式發表講話。 （新華社）

中國國務院港澳辦主任夏寶龍在香港立法會選前喊話，批香港過去「盲目追求西方式民主」，又說「港獨、反中亂港分子」絕對不能進入香港管治架構。香港學者指其選前講話是情況罕見，有指其是針對美國民主峰會。

夏寶龍昨透過視訊在團結香港基金活動中講話，直指香港過去很長時間「盲目追求西方式民主」，卻帶來社會分化惡鬥，導致管治失效等危機。香港新選舉制度具有四個特徵，包括廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性，又強調「愛國者治港」並非搞「清一色」，而是搞「五光十色」，但「港獨、反中亂港分子絕對不能進入特區管治架構」，又指投票是對一國兩制的堅定信心。

夏寶龍又稱：「香港的選舉制度屬中國內政，任何外部勢力無權干涉」，批評國際上有人罔顧事實，汙衊香港的選舉制度。夏寶龍亦不點名批評流亡海外的民主派人士，指他們無論逃到哪裡，「都會被刻在歷史的恥辱柱上，並受到懲罰」。

中國國務院港澳辦主任夏寶龍，罕見在香港立法會選前喊話，批香港過去「盲目追求西方式...
中國國務院港澳辦主任夏寶龍，罕見在香港立法會選前喊話，批香港過去「盲目追求西方式民主」。（中新社）

香港特首林鄭月娥隨即發表聲明回應，稱在「愛國愛港」基礎上，香港新一屆立法會選舉候選人來自不同政治光譜，多元及具廣泛代表性，港府期望與新一屆立法會合作，帶來良政善治的新局面。

「中國全國港澳研究會」副會長的劉兆佳說，夏寶龍講話的目的是要在美國召開峰會對中國民主抹黑前，從而作出反擊。

香港新聞組／香港7日電

明報報導，香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，港澳辦主任在選舉前夕發表相關講話，情況罕見，反映北京很重視完善選舉後的選舉表現，包括投票率，但擔心「講得太盡」，若最終投票率低，或出現尷尬局面。他說，從過去選舉投票分析，市民是否投票的最大變數是候選人能否代表他們，而不是對一國兩制的信心。

據報導，對於夏稱愛國者治港搞「五光十色」，浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，今屆仍不能擺脫候選人需通過資格審查、取得選委會五大界別提名關卡的事實。另外，上屆立法會選舉有180多人報名，今屆議席增加，報名者卻減少，質疑是否如夏寶龍所說踴躍。

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