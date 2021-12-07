華爾街社論提投空白選票 港府警告恐觸法

華爾街日報5日標題刊出港府來函，指「港府對華爾街日報提出威脅」。圖為香港街頭的「2021年立法會換屆選舉」宣傳廣告。（取材自推特）

美國華爾街 日報上周刊登社論指出，投下空白選票是香港 居民表達異議的「最後方式」之一。華爾街日報5日刊出香港政制及內地事務局長曾國衞來函，信中反駁社論包含「毫無根據的假設」，又指煽惑他人投白票或不投票 屬違法，不論行為是否發生於香港境內，警告華爾街日報此舉恐已觸法，當局保留採取所需行動的權利。

明報報導，華爾街日報上周刊登題為「港府叫人投票─否則」 （Hong Kong Says Vote-or Else）的社論，稱港人於2019年區議會選舉選出民主派令北京難堪，港府於是押後原定去年舉行的立法會選舉，北京此後訂立新選舉規則，要求所有候選人事先經過共產黨審查並宣誓效忠，目前立法會選舉只有極少數候選人以民主派自居。文章又稱，現時港人若公開示威或會受重罰，引述香港民研上月調查稱，只有52%受訪者打算於立法會選舉投票，「難怪共產黨害怕再出現尷尬局面」。

華爾街日報5日社論以「港府對華爾街日報提出威脅」（Hong Kong Issues a Threat to the WSJ）標題刊出曾國衞來函，他在信中反駁，指港府去年因公共衛生風險押後立法會選舉，與2019年區議會選舉無關；港府鼓勵合資格選民於本月選舉投票，稱所有政府都會鼓勵市民在任何選舉投票，對於社論提出有關杯葛選舉和投白票的言論，他表示震驚，警告香港禁止「煽動他人不投票或投無效票」。他稱「我們保留採取必要行動的權利」，並稱「不管在香港或海外從事煽動」，被認定為違法之舉都將受到追究。

曾國衞回應有關港人示威受阻的指控，批評「不實且危言聳聽」，稱《基本法》及《港區國安法》保障市民示威等自由，但對操縱破壞選舉的行為不會容忍。 他亦否認共產黨事先審查候選人，表示只要擁護《基本法》及效忠特區，持不同意見的人也能參與政治制度，形容外國也對其公務員有類似要求。

這篇社論在網路社群引發討論，有網友指華爾街日報的做法堅守媒體立場不畏霸凌，也有人核實曾國衞信件內容，指出他的部分說法不符事實。

目前香港大多數民主派人士不是在監獄裡，就是流亡海外，他們不是被禁止參選，就是拒絕參加這場定於12月19日舉行的立法會選舉。