我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

華爾街社論提投空白選票 港府警告恐觸法

香港新聞組／香港7日電
華爾街日報5日標題刊出港府來函，指「港府對華爾街日報提出威脅」。圖為香港街頭的「2021年立法會換屆選舉」宣傳廣告。（取材自推特）
華爾街日報5日標題刊出港府來函，指「港府對華爾街日報提出威脅」。圖為香港街頭的「2021年立法會換屆選舉」宣傳廣告。（取材自推特）

美國華爾街日報上周刊登社論指出，投下空白選票是香港居民表達異議的「最後方式」之一。華爾街日報5日刊出香港政制及內地事務局長曾國衞來函，信中反駁社論包含「毫無根據的假設」，又指煽惑他人投白票或不投票屬違法，不論行為是否發生於香港境內，警告華爾街日報此舉恐已觸法，當局保留採取所需行動的權利。

明報報導，華爾街日報上周刊登題為「港府叫人投票─否則」 （Hong Kong Says Vote-or Else）的社論，稱港人於2019年區議會選舉選出民主派令北京難堪，港府於是押後原定去年舉行的立法會選舉，北京此後訂立新選舉規則，要求所有候選人事先經過共產黨審查並宣誓效忠，目前立法會選舉只有極少數候選人以民主派自居。文章又稱，現時港人若公開示威或會受重罰，引述香港民研上月調查稱，只有52%受訪者打算於立法會選舉投票，「難怪共產黨害怕再出現尷尬局面」。

華爾街日報5日社論以「港府對華爾街日報提出威脅」（Hong Kong Issues a Threat to the WSJ）標題刊出曾國衞來函，他在信中反駁，指港府去年因公共衛生風險押後立法會選舉，與2019年區議會選舉無關；港府鼓勵合資格選民於本月選舉投票，稱所有政府都會鼓勵市民在任何選舉投票，對於社論提出有關杯葛選舉和投白票的言論，他表示震驚，警告香港禁止「煽動他人不投票或投無效票」。他稱「我們保留採取必要行動的權利」，並稱「不管在香港或海外從事煽動」，被認定為違法之舉都將受到追究。

曾國衞回應有關港人示威受阻的指控，批評「不實且危言聳聽」，稱《基本法》及《港區國安法》保障市民示威等自由，但對操縱破壞選舉的行為不會容忍。 他亦否認共產黨事先審查候選人，表示只要擁護《基本法》及效忠特區，持不同意見的人也能參與政治制度，形容外國也對其公務員有類似要求。

這篇社論在網路社群引發討論，有網友指華爾街日報的做法堅守媒體立場不畏霸凌，也有人核實曾國衞信件內容，指出他的部分說法不符事實。

目前香港大多數民主派人士不是在監獄裡，就是流亡海外，他們不是被禁止參選，就是拒絕參加這場定於12月19日舉行的立法會選舉。

華爾街 香港 投票

上一則

中領館辦「公開透明」新疆旅遊團 435日人報名

下一則

準備過苦日子了？李稻葵示警中經濟臨「最困難時期」

延伸閱讀

「華爾街日報」收到港府警告 稱談杯葛投票恐已觸法

「華爾街日報」收到港府警告 稱談杯葛投票恐已觸法
海外煽動投空白選票 香港前立會議員許智峯遭通緝

海外煽動投空白選票 香港前立會議員許智峯遭通緝

防新變種病毒Omicron 香港禁非洲8國非港人入境

防新變種病毒Omicron 香港禁非洲8國非港人入境

再提「版權條例」修訂 港府無意加國安內容

再提「版權條例」修訂 港府無意加國安內容

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市