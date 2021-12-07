香港增3國列A組高風險地區 再1機組人員確診

香港科學委員會將於月底開會，商討批准3歲至11歲人士接種科興疫苗安排。（中新社）

香港 昨日再多5宗新冠肺炎輸入個案，患者分別由巴基斯坦、南韓、俄羅斯及芬蘭抵港，全部接種過兩針疫苗 ，當中包括一名35歲女機組人員，11月28日從芬蘭經航班AY101抵港，是早前已確診輸入個案的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心期間確診。

文匯報報導，因應最新變種新冠病毒Omicron 於全球疫情發展，港府昨宣布，9日零時起馬爾地夫、塞內加爾及突尼西亞納入A組高風險地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。屆時，曾於21天內逗留當地的非香港居民不准入境，香港居民則必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種記錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

新冠肺炎變種病毒Omicron正蔓延世界各地。香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨日表示，爭取在Omicron變異病毒株流入香港社區前提高接種率，科學委員會將於本月底開會，商討正式批准3歲至11歲人士接種科興疫苗安排，他期望明年1月為小學生及嬰幼兒打針。

目前在全球迅速擴散的新變異病毒株Omicron，香港累積錄得4宗輸入個案，其中首兩名患者，香港大學的研究發現，他們雖然同住一間檢疫酒店，但並無碰頭或接觸，也沒有擅離房間，只有送飯時開門領取飯盒，仍互相感染，顯示空氣傳播的機會極高，傳播力也相當驚人。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，Omicron傳播力強，二次感染比率較原始病毒高2.4倍，顯示新冠肺炎康復者仍有機會再感染，呼籲市民不能掉以輕心。

此外，香港自9日起，強制使用「安心出行」流動應用程式的處所，將擴展至所有食肆、浴室、夜店、美容院等。針對部分人士使用智能手機有困難，香港特區政府昨日宣布65歲或以上長者、15歲或以下兒童、傷殘、及港府授權人士獲豁免，可以選以「填紙仔」代替。

B類食肆屆時的堂食時間將延長一小時至晚上11時前。餐飲聯業協會會長黃家和表示，歡迎擴展使用「安心出行」，由於延長營業時間，相信反而有助擴充生意額。