在Telegram煽動暴動 港男判囚4年10個月

蕭張龍在Telegram煽動他人縱火及暴動，被區域法院判刑4年10個月。（路透）

香港 首宗反修例煽惑暴動案件，涉案的33歲男子在前年「反送中」運動期間在Telegram頻道煽動他人縱火 及暴動等9罪，昨天被區域法院判刑4年10個月。

文匯報報導，任職保險經紀的被告蕭張龍是Telegram群組「開掛之達人」的管理員，他涉嫌於前年10月至去年3月間利用該頻道發布近1200則訊息煽動暴力，教人製造「氯氣彈」、「希臘火」等燃燒物及在中文大學暴動期間製造爆炸品，用以襲擊警察 等。被告上月29日在區域法院承認煽惑暴動、煽惑縱火等9罪後，昨被判監4年10個月。

法官郭啟安指被告煽惑行為是火上加油、衍生暴力、鼓吹仇恨及加深社會撕裂，即使沒人被煽惑犯罪，法庭亦有責任阻止，須判阻嚇性刑罰，「既然你為咗心目中嘅正義以身試法，必須承擔法律後果。」

33歲的蕭張龍承認的9項控罪包括一項煽惑暴動罪、3項煽惑縱火罪、3項煽惑公眾妨擾、一項煽惑他人有意圖而傷人，以及一項煽惑他人施用毒藥或殘害性物品。控罪指他在香港非法煽惑Telegram的使用者阻礙港鐵地方及香港道路而對公眾造成妨擾；用火損壞屬於他人的財產；非法及惡意導致他人的身體受嚴重傷害；使他人受損害、精神受創或惱怒，而向他人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品；以及於或約於11月12日在中文大學一帶參與暴動。

法官郭啟安判刑時指，被告涉案的Telegram頻道有2萬人訂閱、具有影響力，容易煽惑跟被告理念相似及迷失的年輕人。就被告承認的3項煽惑縱火罪，郭官指倡議製造「希臘火」、「鋁熱彈」等燃燒物，又提供相關教學連結及呼籲在對抗警員時使用，情節比一般縱火案嚴重，遂以66個月為量刑起點，認罪扣至44個月，3罪同期執行。