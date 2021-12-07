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彭博：港交所推廣業務 擬設紐約代表處

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港01引述彭博報導指，港交所擬在紐約設立一個代表處，以在美國市場推廣其業務，加強國際影響力。港交所發言人對有關報導不予置評。

港交所此前就曾有在北美和歐洲開設新的市場營銷和客戶覆蓋中心的計畫，以擴大其國際影響力和客戶參與度，提高客戶覆蓋率並推廣香港市場。知情人士稱，港交所將需要獲得監管許可，或最早明年開設代表處，新代表處料將有約五名員工。

知情人士又指，港交所管理人士相信辦事處的開設不會遇到任何政治層面的反對。報導指，紐約辦公室的設置將意味著港交所首次踏入美國。該交易所已在上海、北京、新加坡和倫敦設有代表處。

此外，受到美國證監當局加強監管及滴滴出行準備退出美股的消息衝擊，以香港作為第二上市的中資公司股價3日普遍下跌，但香港交易所漁翁得利，股價上漲。

外電報導，美國證券交易委員會表示，在美國證券交易所上市的中國企業，必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據。

此外，中國網約車龍頭滴滴出行3日宣布，即日起啟動在紐約證券交易所的下市工作，同時展開在港上市的準備工作。

受上述消息影響，在美上市並以香港作為第二上市的中資股，3日在港股普遍受壓，並以科創股最受影響，股價大都下趺2%至7%之間，包括京東集團、阿里巴巴、網易、嗶哩嗶哩（bilibili）和百度等。網上資料顯示，目前在美上市並以香港作為第二上市的中資公司將近20支。

綜合香港一些股票分析師表示，美方加強監管在當地上市的中資股，不排除會導致部分公司下市，但這些公司已在港第二上市，即使在美下市，相信面對的風險和問題不大。

香港 股價 證券

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