九龍城舊區擬大規模重建 涉及逾500棟樓

市建局將重整九龍城舊區的土地規畫，研究易地重置九龍城街市等社區設施 （紅色範圍）。（取材自香港市建局）

市區重建局探討九龍城舊區重新規畫，包括轉移地積比、街道整合，以至「一地多用」的模式，同時研究將搬遷九龍城市政大廈到毗鄰的賈炳達道公園附近，興建一座全新的政府設施綜合大樓，開拓地下空間，為街市販商提供上落貨、貨物存放以及泊車位等設施。

大公報報導，市建局行政總監韋志成昨日發表網誌提到，正探討在九龍城舊區重新規畫，配合沙浦道重建項目，研究範圍從東面沙浦道一帶，涵蓋至西面聯合道的土地，面積約18公頃、涉及500多幢的樓宇和政府設施。

韋志成坦言，九龍區重建範圍內的樓宇，逾半樓齡已超過50年，存在極大挑戰，市建局正在探討多個不同解決方案，包括將規模較細、重建潛力有限的失修樓宇，轉移地積比至區內具高密度發展潛力的重建地盤，送出地積比的地盤在重建後，可改畫為休憩空間或社區設施。另一解決方案是整合區內街道，將多個分散街區，整合成較大和較完整的發展地盤，減少道路空間。

韋志成又透露，團隊正研究重置現有區內的康樂設施，易地重置九龍城市政大廈，初步估計重建後，可提供的社區設施樓面是現時的三倍以上，並考慮善用地下空間，為街市販商提供上落貨、貨物存放以及泊車位等。

市建局團隊上月曾經到九龍城區議會，與議員分享市區更新研究的初步結果，當時多位區議員提出，可重整毗鄰九龍城市政大廈的賈炳達道公園的休憩及康樂設施，一方面提升設施的標準，亦可騰出土地，以一地多用的模式興建新的政府設施綜合大樓，用作搬遷區內的老舊社區設施。

九龍城區議員吳寶強表示，歡迎有關重建計畫，但市建局在重建過渡期間應有替代方案，將影響減至最低，若將九龍城市政大廈搬遷至賈炳達道公園附近，必須有同等面積的綠化地帶以作交換。