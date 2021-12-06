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趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

9歲男童鎅刀刺傷男童無悔意 將軍澳人心惶惶

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

將軍澳出現「小童刀手」傷人，區內家長人心惶惶。有將軍澳居民在社交平台發文指，其侄兒日前在帝景灣屋苑公園玩耍時，被另一名年約九歲的男童用鎅刀（美工刀）插頭，頭部血流如注，需即時送院治療。樓主表示兩位小朋友當時並無任何爭執，對方媽媽事後道歉及稱願意賠償，男童似乎毫無悔意，事件令侄兒擔心出入安全問題。

大公報報導，警察公共關係科表示，2日晚上7時接獲一名姓黃男子報案，指九歲兒子在將軍澳唐賢街一公園玩耍期間，疑被人以硬物襲擊，造成頭部受傷。報案人帶同男童自行到將軍澳醫院求醫。案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，暫未有人被捕。

黃小姐3日在臉書群組「將軍澳主場」發帖，指其侄兒日前跟幾位小朋友到帝景灣屋苑公園玩耍時，一名年約九歲的男童拿起一支自製長棒，棒頭黏住一塊細刀片，其間突然插向侄兒頭部。黃指該男童傷及其侄兒後，連番說了四次「沒事」就離去，毫無悔意。

黃小姐說，曾聯絡屋苑管理處，對方稱屋苑的「天眼」未能拍攝到事發位置，因為私隱問題不能代為聯絡該對母子：「真係好無奈又好生氣，今次傷頭，下次傷到其他小朋友的頸子怎麼辦？」

警察 臉書

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