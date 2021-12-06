周焯華恐被「送中」傳中央主導逮人 外界憂古天樂受累

外界猜測，周焯華有可能會被「送中」。（美聯社資料照片）

太陽城集團主席、澳門 「小賭王」周焯華日前被當局逮捕，最新報導指出，北京 方面認為經營跨境賭博並吸收大陸資金的行為，嚴重危害中國的經濟安全，因此主導逮捕他。外界猜測，周焯華有可能會被「送中」。

周焯華在澳門經營太陽城賭場，是太陽城集團執行董事、董事會主席及控股股東，而太陽城集團在港上市。11月底，澳門當局逮捕了周焯華，外界傳出其被捕原因是在菲律賓等地經營網上賭博，每年吸收大陸賭民大量投注額。

中央社引述香港媒體報導指出，周焯華被澳門司警拘捕，溫州檢察院早前也正式批准逮捕，事件背後涉及中國國家安全的重大問題。

報導引述消息表示，中國國家主席習近平至少6次就打擊跨境賭博作出批示，包括指出跨境賭博「是嚴重影響我國經濟安全、社會穩定和國家形象的大問題」，而公安 部2020年年初正式部署打擊跨境賭博，由公安部常務副部長王小洪具體指揮，待他最近升任公安部黨委書記不久，就由浙江溫州警方高調宣布搗破「以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團」。報導就此表示，「可見澳門司警雖負責拘捕，整個重拳行動實由中央主導」。

報導指出，境外賭博集團近年向大陸全方位滲透，造成廣泛影響，周焯華的活動早已被北京中央盯上。

另據自由亞洲電台引述資深財經界人士分析，今年中國提倡「共同富裕」，已由網路平台延伸至演藝界，有可能擴展至遊走灰色地帶的跨境證券買賣、博彩中介等。而一旦周焯華被送中受審，可能會引起商界憂慮，未知會否波及香港，重提兩年前的送中條例。

古天樂曾是太陽城集團形象代言人，如今周焯華被捕，外界擔心他可能受牽連。（取材自Instagram）

此外，身為太陽城集團的創辦人，周焯華更是將事業版圖拓展到演藝圈，他創立的「太陽娛樂文化有限公司」自2011年以來投資及製作《湄公河行動》、《紅海行動》、《澳門風雲2》、《掃毒1》、《掃毒2》、《危城》等近65部電影，其中古天樂參與演出有11部之多。港星古天樂還曾是太陽城集團形象代言人，並替該集團十周年慶典站台，如今周焯華遭到逮捕，引發外界擔心他可能受牽連。