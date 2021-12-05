中聯辦主任：不尊重中共領導 即否定一國兩制根基

內地奧運健兒代表團訪港，香港中聯辦主任駱惠寧（前左）和代表團團長、國家體育總局副局長楊寧（前右）在歡迎儀式上。（新華社）

香港 昨日舉辦2021年國家憲法日線上座談會，香港特區行政長官林鄭月娥、香港中聯辦主任駱惠寧於會上分別發表視頻致辭，全國人大常委會法制工作委員會副主任、香港澳門 基本法委員會副主任張勇發表主題演講。

文匯報報導，駱惠寧致辭時表示，憲法確立「一國兩制」制度體系根基，保障「一國兩制」實踐行穩致遠，引領「一國兩制」事業與時俱進，強調維護特區憲制秩序，必須尊重和維護中國共產黨 領導地位，堅信在憲法和基本法的規範指引下，隨著「愛國者治港」原則全面有效落實，香港將實現良政善治，香港的明天會更加美好。

駱惠寧致辭時首先分享了三點意見：第一，憲法確立「一國兩制」制度體系根基。第二，憲法保障「一國兩制」實踐行穩致遠。第三，憲法引領「一國兩制」事業與時俱進。

駱惠寧指出，中國共產黨作為中華人民共和國和中國特色社會主義事業的領導核心力量，是歷史和人民的選擇，也是憲法的明確規定。「維護特別行政區憲制秩序，就必須尊重和維護中國共產黨的領導地位。不承認憲法在香港特別行政區的至高地位、不尊重中國共產黨的領導，就是忘了香港特別行政區是怎麼來的，實際上就是否定『一國兩制』的憲制根基。」

他表示，香港回歸祖國後重新納入國家治理體系，在憲法和基本法的保障下，香港「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成功。一段時間，在各種內外複雜因素影響下，「反中亂港」勢力也在不斷滋長，2019年發生「修例風波」，香港一度出現「港獨」猖獗、「黑暴」橫行的嚴峻局面，非常時刻，中央果斷出手，堵塞了重大法律漏洞，維護了社會安寧，保障了政權安全，帶來了香港局勢由亂到治的重大轉折。「實踐告訴我們，憲法和基本法對『一國兩制』實踐的保障作用，不僅體現為正常狀態的規範調適，更彰顯於非常時刻的正本清源、撥亂反正。」