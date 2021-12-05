我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

中聯辦主任：不尊重中共領導 即否定一國兩制根基

香港新聞組／香港5日電
內地奧運健兒代表團訪港，香港中聯辦主任駱惠寧（前左）和代表團團長、國家體育總局副局長楊寧（前右）在歡迎儀式上。（新華社）
內地奧運健兒代表團訪港，香港中聯辦主任駱惠寧（前左）和代表團團長、國家體育總局副局長楊寧（前右）在歡迎儀式上。（新華社）

香港昨日舉辦2021年國家憲法日線上座談會，香港特區行政長官林鄭月娥、香港中聯辦主任駱惠寧於會上分別發表視頻致辭，全國人大常委會法制工作委員會副主任、香港澳門基本法委員會副主任張勇發表主題演講。

文匯報報導，駱惠寧致辭時表示，憲法確立「一國兩制」制度體系根基，保障「一國兩制」實踐行穩致遠，引領「一國兩制」事業與時俱進，強調維護特區憲制秩序，必須尊重和維護中國共產黨領導地位，堅信在憲法和基本法的規範指引下，隨著「愛國者治港」原則全面有效落實，香港將實現良政善治，香港的明天會更加美好。

駱惠寧致辭時首先分享了三點意見：第一，憲法確立「一國兩制」制度體系根基。第二，憲法保障「一國兩制」實踐行穩致遠。第三，憲法引領「一國兩制」事業與時俱進。

駱惠寧指出，中國共產黨作為中華人民共和國和中國特色社會主義事業的領導核心力量，是歷史和人民的選擇，也是憲法的明確規定。「維護特別行政區憲制秩序，就必須尊重和維護中國共產黨的領導地位。不承認憲法在香港特別行政區的至高地位、不尊重中國共產黨的領導，就是忘了香港特別行政區是怎麼來的，實際上就是否定『一國兩制』的憲制根基。」

他表示，香港回歸祖國後重新納入國家治理體系，在憲法和基本法的保障下，香港「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成功。一段時間，在各種內外複雜因素影響下，「反中亂港」勢力也在不斷滋長，2019年發生「修例風波」，香港一度出現「港獨」猖獗、「黑暴」橫行的嚴峻局面，非常時刻，中央果斷出手，堵塞了重大法律漏洞，維護了社會安寧，保障了政權安全，帶來了香港局勢由亂到治的重大轉折。「實踐告訴我們，憲法和基本法對『一國兩制』實踐的保障作用，不僅體現為正常狀態的規範調適，更彰顯於非常時刻的正本清源、撥亂反正。」

香港 共產黨 澳門

上一則

雲南哀牢山 一次未完成的死亡森林調查

下一則

鍾南山：Omicron不可怕 中國採動態清零精準防控

延伸閱讀

梅艷芳媽媽氣到住院 痛罵兒子：什麼都要錢不是人

梅艷芳媽媽氣到住院 痛罵兒子：什麼都要錢不是人
灣區僑學界 抗議香港立法會不平等選舉

灣區僑學界 抗議香港立法會不平等選舉
聖誕樹比高鬥奇谷買氣 港人樂不起來

聖誕樹比高鬥奇谷買氣 港人樂不起來
自決自治自主 香港時代革命弄巧成拙

自決自治自主 香港時代革命弄巧成拙

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元